NBA

Toronto Raptors rutschen aus den Play-off-Plätzen

US-Sport
12.03.2026 07:38
Jakob Pöltl setzt zum Block an.
Jakob Pöltl setzt zum Block an.(Bild: AP/Matthew Hinton)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Für die Toronto Raptors hat es am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) eine bittere Niederlage gesetzt. Die Kanadier verloren bei Nachzügler New Orleans Pelicans 111:122 und fielen in der Eastern Conference auf Platz sieben zurück. Sie stehen damit erstmals seit Wochen nicht auf einem direkten Play-off Platz. Jakob Pöltl bilanzierte in seinem 30. Saisonspiel mit acht Punkten, fünf Rebounds und drei Blocks in 29:34 Minuten Einsatzzeit.

0 Kommentare

  Nach einer ausgeglichenen ersten Spielhälfte setzten sich die Pelicans im dritten Viertel bis auf 88:70 ab. Eine Aufholjagd brachte Toronto zu Beginn des Schlussabschnitts nur mehr auf 95:93 heran. Danach spielten die Gastgeber den Sieg nach Hause. Die Kanadier, die vier der jüngsten fünf Partien verloren haben, wurden von Immanuel Quickley mit 25 Punkten angeführt. Brandon Ingram verbuchte bei seiner erstmaligen Rückkehr nach New Orleans, wo er von 2019 bis Anfang 2025 unter Vertrag gestanden war, 22 Zähler. Am Freitag empfangen die Raptors die Phoenix Suns.

25. Triple-Double im Spieljahr von Nikola Jokic
Orlando Magic übernahm durch ein 128:122 gegen die Cleveland Cavaliers vorerst den fünften Platz im NBA-Osten. Desmond Bane zeichnete für 35 Punkte verantwortlich. Die Denver Nuggets ließen den Houston Rockets mit 129:93 keine Chance. Jamal Murray war mit 30 Zählern der erfolgreichste Scorer. Nikola Jokic steuerte ein Triple-Double aus 16 Zählern, zwölf Rebounds sowie 13 Assists zum 40. Saisonsieg des NBA-Champions von 2023 bei. Der Serbe schrieb zum 25. Mal im Spieljahr dreifach zweistellig an. In Wurflaune präsentierten sich die LA Clippers beim 153:128 gegen die Minnesota Timberwolves. Kawhi Leonard, der Toronto 2019 zur Meisterschaft geführt hatte, erzielte 45 Punkte.

US-Sport
12.03.2026 07:38
