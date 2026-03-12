Toronto Raptors rutschen aus den Play-off-Plätzen

Nach einer ausgeglichenen ersten Spielhälfte setzten sich die Pelicans im dritten Viertel bis auf 88:70 ab. Eine Aufholjagd brachte Toronto zu Beginn des Schlussabschnitts nur mehr auf 95:93 heran. Danach spielten die Gastgeber den Sieg nach Hause. Die Kanadier, die vier der jüngsten fünf Partien verloren haben, wurden von Immanuel Quickley mit 25 Punkten angeführt. Brandon Ingram verbuchte bei seiner erstmaligen Rückkehr nach New Orleans, wo er von 2019 bis Anfang 2025 unter Vertrag gestanden war, 22 Zähler. Am Freitag empfangen die Raptors die Phoenix Suns.