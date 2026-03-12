Der „Ex“ will die Adler im eigenen Nest rupfen

Was war das für ein Krimi zum Start der Viertelfinalserie der Grazer Eishockey-Cracks gegen Villach. Im ausverkauften Liebenauer Bunker sorgte Josh Currie mit seinem Treffer in der 15. Minute der Verlängerung für kollektiven Jubel im Lager der 99ers – für die es saisonübergreifend nach den sechsmal gegen Linz bereits das siebente Play-off-Spiel in Serie war, das erst in der Overtime entschieden wurde.