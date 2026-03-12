Abzocke! Lenker soll 375 Euro fürs Umdrehen zahlen

Diese sei weder beschildert noch abgesperrt gewesen, betont das „Abzock-Opfer“. Ein Anhalten über das notwendige Maß hinaus habe es nicht gegeben, ebenso wenig sei ein Schaden entstanden oder jemand behindert worden. Kurz darauf folgte jedoch eine böse Überraschung: Der Grundstückseigentümer wirft ihm via dessen Wiener Anwalt Besitzstörung vor und fordert 375 Euro, um von einer Klage abzusehen.