Erste sechs Kriegstage kosteten die USA Milliarden

In zwei Tagen Munition im Wert von 5,6 Milliarden

US-Medien zufolge hatten Regierungsvertreter aus dem Verteidigungsbereich dem Kongress zuvor gesagt, dass allein in den ersten beiden Tagen Munition im Wert von 5,6 Milliarden Dollar verbraucht worden sei. Dies würde deutlich über früheren öffentlichen Schätzungen liegen.