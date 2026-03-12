Laut Schätzungen
Erste sechs Kriegstage kosteten die USA Milliarden
Die ersten sechs Tage des Krieges gegen den Iran haben die USA Insidern zufolge bereits mindestens 11,3 Milliarden Dollar (rund 9,76 Milliarden Euro) gekostet. Die Schätzung stammt von Beamten der Regierung von Präsident Donald Trump. Sie umfasst allerdings nur einen Teil der tatsächlichen Ausgaben.
Aus dem Umfeld des Kongresses hieß es, man gehe davon aus, dass das Weiße Haus dem Kongress bald einen Antrag auf zusätzliches Geld für den Krieg vorlegen werde. Einige Beamte sagten, der Antrag könnte sich auf 50 Milliarden Dollar belaufen, andere hielten diese Schätzung für zu niedrig.
In zwei Tagen Munition im Wert von 5,6 Milliarden
US-Medien zufolge hatten Regierungsvertreter aus dem Verteidigungsbereich dem Kongress zuvor gesagt, dass allein in den ersten beiden Tagen Munition im Wert von 5,6 Milliarden Dollar verbraucht worden sei. Dies würde deutlich über früheren öffentlichen Schätzungen liegen.
Die USA und Israel hatten am 28. Februar mit Luftangriffen den Iran-Krieg begonnen. Bereits am ersten Kriegstag töteten sie den obersten Führer des Landes, Ayatollah Ali Khamenei, und weitere Mitglieder der iranischen Führung.
Irans Führung trotz US-israelischer Angriffe stabil
Teheran reagiert seitdem mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Golfregion. Die Führung im Iran zeigt sich trotzdem weiterhin stabil. Das zeigen US-Geheimdienstberichte auf.
Die Quellen betonten jedoch, dass sich die Lage vor Ort schnell ändern könne. Das Büro des US-Geheimdienstkoordinators und die CIA wollten sich nicht äußern.
