Sei beim härtesten Fahrsicherheitstraining dabei

12.03.2026 06:54
Porträt von Werbung
Von Werbung

Mit der „Krone“ hast du jetzt als Fahranfänger die Chance, beim härtesten Fahrsicherheitstraining der Welt dabei zu sein. Wir verlosen eine Wildcard für zwei Personen für ein unbezahlbares Training in der Red Bull Driving School. Damit nicht genug, winken dem Gewinnerduo zwei Tickets für das Red Bull Erzbergrodeo sowie eine Unterkunft und Special Access inklusive!

Die Red Bull Driving School bringt das härteste Fahrsicherheitstraining der Welt vom 06. bis 07. Juni zum Red Bull Erzbergrodeo. Aber Achtung: Es handelt sich dabei um ein Fahrsicherheitstraining der etwas anderen Art, bei dem Führerscheinneulinge alles lernen, was man in der Fahrschule noch nicht gelernt hat. Auf euch wartet das Erlernen der richtigen Drift-Technik, riskante Bremsmanöver, Kurvenfahren und vieles mehr.

(Bild: Philipp Carl Riedl/Red Bull Contentpool)

Du kannst dabei sein
Als Wildcardduo könnt ihr das härteste Fahrsicherheitstraining der Welt absolvieren. Fest steht: Der Erzberg hält ein tückisches Terrain bereit, dass die beste Gelegenheit bietet, um die Fahrsicherheit für alle etwaigen Straßengegebenheiten zu erlangen. Hier können Driving Skills unter Beweis gestellt werden und man lernt die richtige Drifttechnik, Bremsmanöver, Kurvenfahren und vieles mehr. Und all das wird unterstrichen durch jede Menge Spaß und Action!

(Bild: Philipp Carl Riedl/Red Bull Contentpool)

Mitmachen und Wildcard gewinnen!
Ihr habt gerade euren Führerschein gemacht? Dann könnt ihr als Fahranfänger mit der „Krone“ eine Wildcard ergattern und dabei sein! Es stehen für euch dann Fahrschulautos bereit, die mit Sicherheit durch jede Straßentauglichkeits-Prüfung rasseln würden. Weit von der neuesten Technik entfernt und versehen mit Dellen und anderen Mängeln wurden sie jedoch von Drift-Profis aufgerüstet, um besonders leicht und schnell in der Kurve zu liegen. 

Als „Krone“-Gewinner erwartet euch  ein Wochenende, bei dem ihr nicht nur beim härtesten Fahrsicherheitstraining der Welt teilnimmst, sondern auch die einmalige Chance habt, das Red Bull Erzbergrodeo und das „Gesamterlebnis Erzberg“ hautnah zu erleben. Zusätzlich kümmern wir uns auch um die Unterkunft inkl. Frühstück vom 5. Juni – 6. Juni, ein Shuttle zum Erzberg und der Red Bull Driving School sowie Goodie Bags von Red Bull!

 Also, worauf noch warten? Gleich das Teilnahmeformular unten ausfüllen und vielleicht bist du dabei! Einsendeschluss ist der 24. April, 09:00 Uhr.

