„In Stücke gerissen“ – aber Guardiola überrascht

„0:3 ist besser als 0:4“

Dabei konnten die „Citizens“ sogar froh sein, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel. Vinícius Júnior vergab in der 58. Minute vom Elfmeterpunkt die Chance auf das vierte Tor der Madrilenen. Tormann Gianluigi Donnarumma parierte den Strafstoß, nachdem er zuvor beim ersten Gegentreffer noch einen folgenschweren Patzer verursacht hatte. „0:3 ist besser als 0:4“, meinte Guardiola nüchtern. „Ein hartes Ergebnis, das lässt sich nicht leugnen. Aber wir haben unsere Fans – mal sehen, was wir tun können, um sie zu überraschen.“