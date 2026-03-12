Schon Sechsjährige schauen Pornos und Gewaltclips!

Müttern und Vätern entgleitet die Kontrolle

Selbst wenn Eltern die Geräte mit Sperren versehen, könnten viele Kinder die Codes knacken und würden bis in der Früh im Internet surfen. „Besuche von Websites mit pornografischen oder Gewalt verherrlichenden Inhalten sind mittlerweile normal – sogar bei Sechsjährigen!“, weiß die Beratungslehrerin aus Erzählungen der Kinder.

Zwar rufen die meisten der Kids einschlägige Online-Plattformen nicht absichtlich auf, sondern landen aufgrund von falschen Klicks dort. Dennoch seien die Bilder und Videos, die die Kids zu Gesicht bekommen, „für sie extrem verstörend, weil sie mit den Emotionen, die derlei Szenen auslösen, nicht fertig werden“. Mit ihren Gefühlen stünden sie letztlich alleine da, denn die Eltern dürfen von alldem, was nachts im Kinderzimmer passiert, nichts wissen!