Hommage an Rocker

Jack Osbourne benennt Tochter nach Papa Ozzy

Society International
12.03.2026 07:34
Jack Osbourne mit Mama Sharon Osbourne: Der Promi-Spross benannte seine Tochter nach seinem ...
Jack Osbourne mit Mama Sharon Osbourne: Der Promi-Spross benannte seine Tochter nach seinem verstorbenen Vater Ozzy Osbourne.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Amy Sussman)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Jack Osbourne freut sich über die Geburt seiner Tochter. Das Mädchen ist der fünfte Nachwuchs für den 40-Jährigen und trägt einen ganz besonderen Namen. Denn Osbourne benannte die Kleine nach seinem im letzten Sommer verstorbenen Papa, Ozzy Osbourne.

0 Kommentare

Der Schock-Rocker verstarb im Juli 2025 im Alter von 76 Jahren. Ihm zu Ehren entschied sich Jack Osbourne jetzt für einen ganz besonderen Namen für sein fünftes Kind.

Erstes Babyfoto
„Wir präsentieren Ozzy Matilda Osbourne“, schrieben Osbourne und seine Ehefrau Aree Gearhart zur Geburt der gemeinsamen Tochter auf Instagram. Und veröffentlichten zudem das erste Foto der Kleinen.

Sehen Sie hier das Baby-Posting von Jack Osbourne:

Auf der Aufnahme liegt das Mäderl neben einer Plüschfledermaus – ebenfalls eine Hommage an Ozzy Osbourne, der einst einer Fledermaus den Kopf abgebissen hatte. Auf einem Holzschild, das neben der kleinen Ozzy platziert ist, ist zudem das Geburtsdatum, der 5. März 2026, sowie die Geburtszeit, 8.49 Uhr, abzulesen. 

In den Kommentaren hagelte es zahlreiche Glückwünsche. Auch von der Namenswahl sind die Anhänger des Osbourne-Clans begeistert. So schrieb ein Fan etwa: „Juhu, wir haben wieder eine Ozzy Osbourne! Die Welt ist wieder in Ordnung“, während ein anderer hinzufügte: „Der perfekteste Name, den sie bekommen konnte!“

Lesen Sie auch:
Kelly Osbournes Aussehen war nach den Brit Awards Tuschelthema Nummer eins. Doch die Tochter des ...
Botschaft an Trolle
Kelly Osbourne platzt nach Brit Awards der Kragen
01.03.2026

Fünffach-Papa
Jack Osbourne und Aree Gearhart haben bereits die dreijährige Tochter Maple. Das Paar gab sich 2023 das Jawort. Der 40-jährige Promi-Spross ist aber noch Papa von drei weiteren Mädchen: Pearl (13), Andy (10) und Minnie (7). Sie stammen aus Osbournes erster Ehe mit Lisa Stelly. Die beiden waren von 2012 bis 2019 verheiratet.

Society International
12.03.2026 07:34
