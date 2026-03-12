„Haben die Meinung der Ärzte nicht berücksichtigt“

Elina Stary und ihr Guide Stefan Winter genossen die Feier für ihre erste Paralympics-Medaille im Österreich-Haus in Cortina sehr. Mit Bronze ging ein großer Traum in Erfüllung, hinter dem sehr viel Einsatz und Arbeit steht. Eine sehr wichtige Rolle beim Erfolg spielten auch die Eltern, die führere Europacup-Snowboarderin Petra und der einstige Fußball-Profi Roman Stary.
Stefan Winter, der auch Firmpate von Elinas Bruder und Enduro-Talent Rafael ist, stieg für diese Saison sogar vorübergehend aus seinem Job aus: „Sie hat mich schon früher immer wieder gefragt, da ging es sich beruflich nicht aus. Aber im Sommer ergab sich die Möglichkeit. Ich habe es bis jetzt keine Sekunde bereut. Die Zusammenarbeit mit ihr macht mir unglaublich viel Spaß.“
Der gebürtige Niederösterreicher, der in Horn mit Fußball-Teamspieler Christoph Baumgartner („sein überragendes Talent war schon in der U10 zu sehen“) und dessen Bruder Dominik aufgewachsen ist, sagt über die seit der Geburt stark seheingeschränkte 19-Jährige: „Ich kenne Elina schon seit Kindheitstagen. Sie ist ein extrem ehrgeiziger und schlagfertiger Mensch, einfach eine coole Socke.“
„Wie sie ihr Leben meistert, ist unglaublich“
Papa Roman, der als Fußball-Profi 2001 mit dem FC Kärnten Cupsieger war, nickt: „Wie sie ihr Leben meistert, ist unglaublich.“ Heuer absolviert das Sprachentalent, das seit der Geburt okulären Albinismus und nur zwei Prozent Sehvermögen hat, auch noch die Matura im Schulsportleistungsmodell Klagenfurt.
„Er wirkt in diesem Bereich auf mich allwissend“
Ihre mentale Stärke hat sie von Vater Roman: „Er wirkt in diesem Bereich auf mich allwissend. Es ist kein Zufall, dass er in der Bundesliga jeden Elfmeter verwandelt und ohne echtes Training einen Iroman geschafft hat. Wenn ich nach einem ersten Durchgang im Slalom, Riesentorlauf oder in der Kombination führe, rufe ich ihn oft an. Er findet immer die richtigen Worte.“
Botschaften von Herzog, Polster und Goggia
Als Extra-Motivation vor den Spielen organisierte der heutige Sportkoordinator und Talentecoach des Wolfsberger AC Videobotschaften von Sportgrößen wie Andi Herzog, Toni Polster und Sofia Goggia. Der 52-Jährige sagt über Elina: „Ihre anderen Sinne sind so gut geschärft, dass sie ihr Handicap fast perfekt kompensieren kann.“
Stary betont auch: „Ihre Mama hat als Skitrainerin und Guide bei Elina Unglaubliches geleistet.“ Mutter Petra erzählt: „Wir haben nicht auf die Ärzte, die Sport für unmöglich hielten, gehört. Elina war von Beginn an sehr geschickt, liebte die Bewegung. Sie lernte früh Skifahren. Auch Reiten und Motocross kam dazu.“ Blitzgescheit ist sie dazu. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser verriet in Cortina, dass sie ein Studium in London plant.
Noch zwei sehr gute Medaillenchancen
Donnerstag starten Elina Stary und Guide Stefan Winter im Riesentorlauf, Samstag im Slalom. Mama Petra und Papa Roman sagen unisono: „Sie hat in beiden Disziplinen im Weltcup die Kristallkugel gewonnen. Im Slalom sind die Chancen am größten.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.