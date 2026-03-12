„Haben die Meinung der Ärzte nicht berücksichtigt“

„Er wirkt in diesem Bereich auf mich allwissend“

Ihre mentale Stärke hat sie von Vater Roman: „Er wirkt in diesem Bereich auf mich allwissend. Es ist kein Zufall, dass er in der Bundesliga jeden Elfmeter verwandelt und ohne echtes Training einen Iroman geschafft hat. Wenn ich nach einem ersten Durchgang im Slalom, Riesentorlauf oder in der Kombination führe, rufe ich ihn oft an. Er findet immer die richtigen Worte.“