Elina Starys Skitraum

„Haben die Meinung der Ärzte nicht berücksichtigt“

Wintersport
12.03.2026 06:22
Elina Stary fuhr Dienstag bei den Paralympics zu Bronze in der Super-Kombi. Mit dem ...
Elina Stary fuhr Dienstag bei den Paralympics zu Bronze in der Super-Kombi. Mit dem Riesentorlauf am Donnerstag und dem Slalom am Samstag hat sie noch zwei Medaillenchancen.(Bild: GEPA)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Elina Stary und ihr Guide Stefan Winter genossen die Feier für ihre erste Paralympics-Medaille im Österreich-Haus in Cortina sehr. Mit Bronze ging ein großer Traum in Erfüllung, hinter dem sehr viel Einsatz und Arbeit steht. Eine sehr wichtige Rolle beim Erfolg spielten auch die Eltern, die führere Europacup-Snowboarderin Petra und der einstige Fußball-Profi Roman Stary.

0 Kommentare

Stefan Winter, der auch Firmpate von Elinas Bruder und Enduro-Talent Rafael ist, stieg für diese Saison sogar vorübergehend aus seinem Job aus: „Sie hat mich schon früher immer wieder gefragt, da ging es sich beruflich nicht aus. Aber im Sommer ergab sich die Möglichkeit. Ich habe es bis jetzt keine Sekunde bereut. Die Zusammenarbeit mit ihr macht mir unglaublich viel Spaß.“

Der gebürtige Niederösterreicher, der in Horn mit Fußball-Teamspieler Christoph Baumgartner („sein überragendes Talent war schon in der U10 zu sehen“) und dessen Bruder Dominik aufgewachsen ist, sagt über die seit der Geburt stark seheingeschränkte 19-Jährige: „Ich kenne Elina schon seit Kindheitstagen. Sie ist ein extrem ehrgeiziger und schlagfertiger Mensch, einfach eine coole Socke.“

Elina Stary und Guide Stefan Winter mit ihren Medaillen.
Elina Stary und Guide Stefan Winter mit ihren Medaillen.(Bild: GEPA)

„Wie sie ihr Leben meistert, ist unglaublich“
Papa Roman, der als Fußball-Profi 2001 mit dem FC Kärnten Cupsieger war, nickt: „Wie sie ihr Leben meistert, ist unglaublich.“  Heuer absolviert das Sprachentalent, das seit der Geburt okulären Albinismus und nur zwei Prozent Sehvermögen hat, auch noch die Matura im Schulsportleistungsmodell Klagenfurt.

„Er wirkt in diesem Bereich auf mich allwissend“
Ihre mentale Stärke hat sie von Vater Roman: „Er wirkt in diesem Bereich auf mich allwissend. Es ist kein Zufall, dass er in der Bundesliga jeden Elfmeter verwandelt und ohne echtes Training einen Iroman geschafft hat. Wenn ich nach einem ersten Durchgang im Slalom, Riesentorlauf oder in der Kombination führe, rufe ich ihn oft an. Er findet immer die richtigen Worte.“

Roman Stary (li.) führte 2001 als Kapitän den FC Kärnten zum Cupsieg.
Roman Stary (li.) führte 2001 als Kapitän den FC Kärnten zum Cupsieg.(Bild: GEPA)
Nach dem Sturz im Super-G am Montag kühlte Papa Roman mit Schnee den geprellten Daumen seiner ...
Nach dem Sturz im Super-G am Montag kühlte Papa Roman mit Schnee den geprellten Daumen seiner Tochter Elina.(Bild: Matthias Mödl)
Roman Stary sagt über seine Tochter: „Ihre anderen Sinne sind so gut geschärft, dass sie ihr ...
Roman Stary sagt über seine Tochter: „Ihre anderen Sinne sind so gut geschärft, dass sie ihr Handicap fast perfekt kompensiert.“(Bild: Roman Stary)

Botschaften von Herzog, Polster und Goggia
Als Extra-Motivation vor den Spielen organisierte der heutige Sportkoordinator und Talentecoach des Wolfsberger AC Videobotschaften von Sportgrößen wie Andi Herzog, Toni Polster und Sofia Goggia. Der 52-Jährige sagt über Elina: „Ihre anderen Sinne sind so gut geschärft, dass sie ihr Handicap fast perfekt kompensieren kann.“

Stary betont auch: „Ihre Mama hat als Skitrainerin und Guide bei Elina Unglaubliches geleistet.“ Mutter Petra erzählt: „Wir haben nicht auf die Ärzte, die Sport für unmöglich hielten, gehört. Elina war von Beginn an sehr geschickt, liebte die Bewegung. Sie lernte früh Skifahren. Auch Reiten und Motocross kam dazu.“ Blitzgescheit ist sie dazu. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser verriet in Cortina, dass sie ein Studium in London plant.

Elina mit Mama Petra.
Elina mit Mama Petra.(Bild: Petra Stary)

Noch zwei sehr gute Medaillenchancen
Donnerstag starten Elina Stary und Guide Stefan Winter im Riesentorlauf, Samstag im Slalom. Mama Petra und Papa Roman sagen unisono: „Sie hat in beiden Disziplinen im Weltcup die Kristallkugel gewonnen. Im Slalom sind die Chancen am größten.“

