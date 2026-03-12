„Absolute Schande“: Spurs-Fans fordern Geld zurück

Die deutliche Niederlage im Achtelfinale der Champions League hat bei den Anhängern von Tottenham Hotspur für großen Unmut gesorgt. Vor allem die mitgereisten Fans, die das 2:5-Debakel bei Atlético Madrid im Stadion miterleben mussten, zeigen sich schwer enttäuscht und fordern nun sogar ihr Geld zurück.
Die Fanorganisation Tottenham Hotspur Supporters‘ Trust (THST) meldete sich kurz nach dem Spiel mit deutlichen Worten zu Wort. „Die heutige Leistung und das Ergebnis sind eine absolute Schande“, erklärte der Zusammenschluss der Fans in einem Statement auf der Plattform X. Die Vorstellung der Mannschaft sei „symptomatisch für den derzeit miserablen Zustand“ des Klubs.
Forderung nach Ticket-Rückerstattung
Der Frust der Fans geht sogar so weit, dass sie eine Entschädigung verlangen. „Die Fans in Madrid sollten ihre Eintrittskarten erstattet bekommen“, hieß es in der Mitteilung. Gleichzeitig betonte die Organisation jedoch, dass es ihnen vor allem um eine sportliche Trendwende gehe: „Uns ist aber vor allem wichtig, dass der Verein uns stolz macht.“ Bislang hat Tottenham auf die Forderung der Fans nicht reagiert.
City machte es bereits vor
Dass ein solcher Schritt durchaus möglich ist, zeigte erst vor wenigen Wochen Manchester City. Nach der enttäuschenden 1:3-Niederlage bei Bodö/Glimt im Januar hatten die „Skyblues“ ihren Auswärtsfans das Geld für die Tickets zurückerstattet. Ob Tottenham diesem Beispiel folgen wird, bleibt jedoch offen.
Fans schlagen Alarm
Der Tottenham Hotspur Supporters‘ Trust fordert darüber hinaus rasche Maßnahmen, um den sportlichen Absturz zu stoppen. In der Premier League stehen die Londoner aktuell nur knapp über der Abstiegszone. „Es bedarf dringend Notfallmaßnahmen“, warnte die Fanorganisation. Gleichzeitig kündigten die Anhänger an, den Klub weiterhin zu unterstützen, machten aber klar, dass ihre Geduld langsam am Ende ist: „Es war noch nie so schwer, Spurs-Fan zu sein. Aber wir werden nicht tatenlos zusehen, wie dieser Verein immer weiter abrutscht.“
