„Absolute Schande“: Spurs-Fans fordern Geld zurück

Fans schlagen Alarm

Der Tottenham Hotspur Supporters‘ Trust fordert darüber hinaus rasche Maßnahmen, um den sportlichen Absturz zu stoppen. In der Premier League stehen die Londoner aktuell nur knapp über der Abstiegszone. „Es bedarf dringend Notfallmaßnahmen“, warnte die Fanorganisation. Gleichzeitig kündigten die Anhänger an, den Klub weiterhin zu unterstützen, machten aber klar, dass ihre Geduld langsam am Ende ist: „Es war noch nie so schwer, Spurs-Fan zu sein. Aber wir werden nicht tatenlos zusehen, wie dieser Verein immer weiter abrutscht.“