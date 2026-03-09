Deutsche Metallbranche fürchtet um 150.000 Jobs

Unternehmen kämpfen mit Belastungen

Als zentrale Gründe nennt der Verband vor allem hohe Belastungen für Unternehmen. Dazu zählen nach Zanders Angaben hohe Energiekosten, hohe Unternehmenssteuern, hohe Sozialabgaben sowie zu viel Bürokratie. Besonders beim Bürokratieabbau gehe es nach Ansicht des Verbandes zu langsam voran. Laut ntv kritisierte Zander, es fehle an einer systematischen Herangehensweise – und zog einen ungewöhnlichen Vergleich: „Wir sind in der Tierseuchenbekämpfung systematischer als beim Bürokratieabbau.“