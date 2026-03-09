Österreich droht wegen Trumps Zöllen Rezession

Die im Februar verhängten US-Zölle in der Höhe von zehn Prozent auf alle aus der EU eingeführten Waren könnten der österreichischen Wirtschaftsleistung einen herben Dämpfer versetzen. Es droht einer aktuellen Studie zufolge sogar ein Rückgang um 0,11 Prozent.
Dabei sei Österreichs Wirtschaft von den Exporten in die USA kaum direkt betroffen, wie aus der gemeinsamen Untersuchung des Supply Chain Intelligence Institutes Austria (ASCII) und des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO) hervorgeht. Schwerwiegender sind die indirekten Effekte über europäische Produktionsnetzwerke.
Mit Auswirkungen ist in drei bis sechs Monaten zu rechnen. Eventuelle Maßnahmen wie eine Neuausrichtung der Lieferketten sind jedoch nicht berücksichtigt.
Wenn große EU-Volkswirtschaften ihre Produktion drosseln, trifft das österreichische Zulieferbetriebe unmittelbar.
Asjad Naqvi, Forscher am ASCII und Senior Economist am WIFO
Große Rückgänge bei Rohstoffgewinnung zu erwarten
Vor allem vorleistungsintensive und international eng verflochtene Industrien sind in Österreich laut der Studie betroffen. Mit minus 0,58 Prozent sind die größten Rückgänge im Bergbau und der Rohstoffgewinnung zu erwarten. Aber auch bei der Herstellung von chemischen Erzeugnissen (-0,51 Prozent), der Metallerzeugung und -bearbeitung (-0,30 Prozent) sowie der Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (-0,21 Prozent).
In der Textilindustrie und bei nicht metallischen Mineralerzeugnissen könnte es zu einem Rückgang um 0,21 bzw. 0,20 Prozent kommen. Moderat betroffen sein werden den Angaben zufolge die sonstigen Warenherstellungen sowie der Transportsektor mit einem Rückgang um je 0,14 Prozent. Der Maschinenbau sollte mit einem Minus von 0,01 Prozent hingegen glimpflich davonkommen.
2025 hat Österreichs BIP noch um 0,6 Prozent zugelegt:
Lage in großen EU-Ländern wirkt sich überproportional aus
Länder mit einer starken industriellen Basis könnten spürbare Einbußen verzeichnen. Für Deutschland und Italien rechnen die Ökonomen mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,13 Prozent, für Frankreich mit 0,14 Prozent. Vor allem Deutschland und Italien sind für Österreichs Zulieferer wichtige Exportmärkte. „Gerade in stark verflochtenen Industrien wirken sich selbst kleine Nachfragerückgänge in großen EU-Ländern überproportional auf österreichische Zulieferer aus“, sagte der stellvertretender ASCII-Direktor Klaus Friesenbichler.
Die Ökonomen von WIFO und ASCII empfehlen, auf mehrere Exportmärkte zu setzen. Besonders betroffene Industriesegmente müssten unterstützt werden, etwa durch Innovationsförderung, Investitionen in technologische Modernisierung und eine strategische Standortpolitik. Im Binnenmarkt ist laut den Ökonomen eine koordinierte europäische Industrie- und Handelspolitik notwendig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.