Österreich droht wegen Trumps Zöllen Rezession

Das Balkendiagramm zeigt die Wirtschaftsentwicklung in Österreich anhand der Veränderung des realen BIP in Prozent. 2023 und 2024 gab es einen Rückgang von minus 0,8 % und minus 0,7 % zum Vorjahr. Für 2025 wird ein Anstieg von 0,6 % erwartet. Nach Quartalen betrachtet war der stärkste Rückgang im Jahr 2023 mit minus 1,2 %. Ab 2025 zeigen die Quartale wieder positive Werte, mit einem Höchstwert von 0,5 %. Quelle: Statistik Austria.