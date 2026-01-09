Unsere Industrie schrumpft das zehnte Mal in Folge

Erst am Freitag wurde bekannt, dass die steirische Firma Wollsdorf Leder mit 365 Beschäftigten Insolvenz angemeldet hat. Grund sind die „negativen Entwicklungen in der Automobilzulieferindustrie“. Das passt ins Bild, denn es gibt zwar erste Anzeichen, dass sich die Lage für Österreichs Wirtschaft allmählich etwas bessert. Doch die neuesten verfügbaren Zahlen für das 3. Quartal 2025 zeigen, dass die Industrie zuletzt noch tief in der Krise steckte.