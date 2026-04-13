„Tschernobyl war ein furchtbarer Realitätscheck“

Krone: Der Mensch oder die Technik: Wer trägt die Hauptschuld am Reaktorunfall in Tschernobyl?

Nikolaus Müllner: Die Katastrophe entstand durch eine fatale Kombination aus schwerwiegenden Bedienungsfehlern und konstruktionsbedingten Mängeln des Reaktors. Es herrschte eine gewisse Überheblichkeit unter den Ingenieuren. Diese glaubten, stets alles unter Kontrolle zu haben. Die wenigen warnenden Stimmen wurden nicht gehört. Man darf aber nicht vergessen: Die Techniker operierten als Teil eines politischen Systems, innerhalb dessen das Aufzeigen von Problemen karrierezerstörend war.