„Tschernobyl war ein furchtbarer Realitätscheck“

40 Jahre nach der Atom-Katastrophe von Tschernobyl sind noch viele Fragen offen. Einer, der Antworten liefert, ist Nuklear-Experte Nikolaus Müllner, Leiter des Instituts für Sicherheits- und Risikowissenschaften an der BOKU Wien. Die „Krone“ bat ihn zum Gespräch.
Krone: Der Mensch oder die Technik: Wer trägt die Hauptschuld am Reaktorunfall in Tschernobyl?
Nikolaus Müllner: Die Katastrophe entstand durch eine fatale Kombination aus schwerwiegenden Bedienungsfehlern und konstruktionsbedingten Mängeln des Reaktors. Es herrschte eine gewisse Überheblichkeit unter den Ingenieuren. Diese glaubten, stets alles unter Kontrolle zu haben. Die wenigen warnenden Stimmen wurden nicht gehört. Man darf aber nicht vergessen: Die Techniker operierten als Teil eines politischen Systems, innerhalb dessen das Aufzeigen von Problemen karrierezerstörend war.
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