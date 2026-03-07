Dankes-SMS an Sturm und ein Hartberger Albtraum

Sonntag kann Hartberg das nächste Kapitel des oststeirischen Fußball-Märchens vollenden. Die Mannen von Trainer Manfred Schmid stehen mit mehr als einem Bein in der Meistergruppe. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass der TSV im Heimspiel gegen Schlusslicht BW Linz noch aus den Top-6 segelt. Alle sind sicher: Aller guten Dinge sind drei.