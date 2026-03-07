Dankes-SMS an Sturm und ein Hartberger Albtraum

Ofner in Challenger-Finale und zurück in Top 100
Es geht um Nummer eins
Hartberg steht vor dem nächsten Meilenstein in der Klubgeschichte! Die Oststeirer können Sonntag (17) im Heimspiel gegen BW Linz zum dritten Mal den Einzug in die Meistergruppe unter Dach und Fach bringen. Was Hartbergs Pfarrer am Montag nicht lesen will und wieso die Oststeirer im Top-6-Rennen schon bittere Tränen vergossen.
Sonntag kann Hartberg das nächste Kapitel des oststeirischen Fußball-Märchens vollenden. Die Mannen von Trainer Manfred Schmid stehen mit mehr als einem Bein in der Meistergruppe. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass der TSV im Heimspiel gegen Schlusslicht BW Linz noch aus den Top-6 segelt. Alle sind sicher: Aller guten Dinge sind drei.
