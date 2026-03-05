Fußgängerin bei Kollision mit E-Scooter verletzt

Polizei sucht nach Zeugen

Die Pensionistin erlitt dabei schwere Verletzungen und musste von der Rettung umgehend in die Klinik Innsbruck gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei den Behörden zu melden.