Mitten in Innsbruck

Fußgängerin bei Kollision mit E-Scooter verletzt

Tirol
05.03.2026 20:46
Die Frau wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht.
Die Frau wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht.
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Schock Donnerstagmittag mitten in Innsbruck! Bei einem schweren Zusammenstoß mit einem E-Scooter wurde eine 79-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Die Frau musste in die Innsbrucker Klinik gebracht werden.

0 Kommentare

Zum Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 12.10 Uhr auf der Kreuzung Museumstraße/Meinhardstraße. Die 79-jährige Frau wurde von einem 18-jährigen E-Scooter-Fahrer erfasst, als sie gerade die Straße überqueren wollte.

Polizei sucht nach Zeugen
Die Pensionistin erlitt dabei schwere Verletzungen und musste von der Rettung umgehend in die Klinik Innsbruck gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei den Behörden zu melden.

Tirol
05.03.2026 20:46
Tirol

Folgen Sie uns auf