Zwei Verletzte bei Frontalcrash mit Alkolenker

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend im Tiroler Unterland. Ein alkoholisierter Pkw-Lenker (24) war in den Gegenverkehr gekommen und krachte frontal in einen anderen Pkw. Der Unfallverursacher sowie die Beifahrerin des anderen Pkw wurden verletzt.
Ein Mann (24) und eine Frau (54) sind Mittwochabend im Tiroler Schwoich (Bezirk Kufstein) bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw verletzt worden. Der 24-jährige Österreicher war gegen 22.15 Uhr auf der Eibergstraße (B173) mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Pkw eines 64-Jährigen kollidiert, teilte die Polizei mit.
An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.
Die Polizei
Neben dem 24-Jährigen – der alkoholisiert war – wurde auch die Beifahrerin des 64-Jährigen verletzt. Beide Pkw wurden schwer beschädigt. Neben Polizei und Rettung waren auch die Feuerwehr und ein Notarzt an Ort und Stelle.
