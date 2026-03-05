Zwei Verletzte bei Frontalcrash mit Alkolenker

Ein Mann (24) und eine Frau (54) sind Mittwochabend im Tiroler Schwoich (Bezirk Kufstein) bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw verletzt worden. Der 24-jährige Österreicher war gegen 22.15 Uhr auf der Eibergstraße (B173) mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Pkw eines 64-Jährigen kollidiert, teilte die Polizei mit.