Kopftuchverbot: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt?

Es wäre kein guter Zeitpunkt, meinte die Freundin. Das Kopftuchverbot für Mädchen bis 14 sollte erst eingeführt werden, nachdem sich die weltpolitische Lage wieder beruhigt hat. Ich befand mich also mitten in einer „Kopftuchdebatte“. Eigentlich ist die Freundin wie ich eine Befürworterin des Gesetzes. Sie führte aber die ziemlich aufgeheizte Stimmung unter Muslimen ins Treffen, seit „der Westen“ Krieg mit dem Iran führe. „Ist das nicht gefährlich für euch Lehrer? Ich meine, wenn so ein Mullah-Fan jetzt durchdreht. Also ich würde mich unwohl fühlen.“