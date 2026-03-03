Eklat in Russen-TV: Ukraine-Drohnen „sehr gut“

„Schließe Krieg mit China nicht aus“

Auch bei einem anderen Thema stellte sich Fedorov gegen die Kreml-Linie. „Wir müssen uns mit den Ländern zusammentun, mit denen wir nicht in Konflikt geraten – etwa bei der Nutzung derselben Satelliten. Offensichtlich nicht mit engen Nachbarn. Ich schließe einen Krieg mit China nicht aus“, sagte er. China gilt als Partner von Russland.