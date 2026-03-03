„Wenn der Iran fällt, sind wir die Nächsten“

Steht Putin bald ganz alleine da?

Analysten sehen in den Reaktionen ein klares Signal: Während Putin nach außen diplomatisch bleibt, wächst die Sorge im Kreml vor einem Verlust weiterer Verbündeter. Professor Sam Greene von King’s College London betont, dass der russische Präsident trotz persönlicher Betroffenheit pragmatisch bleibt: „Putin riskiert seine Sicherheit und die seines Regimes nicht, um anderen Staaten wie Iran oder Nordkorea zu helfen.“