Nach Banküberfall läuft Großfahndung nach Räuber

In Haringsee im Bezirk Gänserdorf (NÖ) ist es Mittwochmittag zu einem Banküberfall gekommen. Derzeit laufe ein Großeinsatz, wie die Polizei auf „Krone“-Anfrage bestätigt.
Kurz vor 12 Uhr soll der Täter die Bank gestürmt und eine Angestellte bedroht haben. Er forderte Bargeld und floh mitsamt der Beute. In welcher Höhe, ist derzeit noch unklar. Auch ob der Räuber bewaffnet war, ist vorerst noch unbekannt. Bei der betroffenen Bank soll es sich um eine Filiale der Raika handeln. Der Täter ist noch flüchtig. Die Fahndung läuft auf Hochtouren. Die Spurensicherung ist vor Ort, das Landeskriminalamt NÖ hat die Ermittlungen übernommen.
