Fastensuppe: Grazer Schüler kochen für guten Zweck

Gemeint ist das alljährliche Benefiz-Suppenessen, das am Mittwoch unter der Einladung von Diözesanbischof Wilhelm Krautschwaschl im Grazer Priesterseminar stattfindet. Seit 1958 wird in den Pfarren Suppe für den guten Zweck ausgeschenkt: „Begonnen hat es mit dem Aufruf, in der Fastenzeit weniger zu essen und dafür etwas mit anderen zu teilen“, erklärt Angela Lienhart von der Katholischen Frauenbewegung, die die Aktion seit zig Jahren mitorganisiert.