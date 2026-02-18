Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fastenzeit beginnt

Fleisch & Handy: „Krone“-Team übt sich im Verzicht

Steiermark
18.02.2026 09:00
Verena Schaupp, Michaela Holzinger und Jakob Traby (v. l.) sind bei der Fasten-Challenge dabei.
Verena Schaupp, Michaela Holzinger und Jakob Traby (v. l.) sind bei der Fasten-Challenge dabei.(Bild: Krone KREATIV/Jürgen Fuchs, Handke)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Nach den Faschingsfeiern mit Krapfen beginnt für viele Steirer und Steirerinnen mit dem heutigen Aschermittwoch die Fastenzeit. Ganze 40 Tage gilt es durchzuhalten. Verzicht hat viele Gesichter – das zeigt sich bei der Fasten-Challenge unserer Redaktion.

0 Kommentare

Sieben Redakteure und Redakteurinnen der „Steirerkrone“ haben sich vorgenommen, zu fasten. Wer auf was verzichten wird, lesen Sie hier. Wir halten Sie in den kommenden Wochen auf dem Laufenden!

Soziale Medien
Von Kindern verlangen wir Verzicht, selbst sind wir genauso abhängig
Verena Schaupp fastet Insta & Co.
Verena Schaupp fastet Insta & Co.(Bild: Jürgen Fuchs)

Die Bim kommt erst in sieben Minuten, das Handy wird sofort gezückt, ein orange-rosa Kreis nach dem anderen angeklickt. Das ist aber eine coole Jacke! Aha, wo sind die da auf Urlaub? Schwups, sind sieben Minuten, die Straßenbahnfahrt und der halbe Feierabend um. „Nur noch eine Instagram-Story“ sich einzugestehen, das es nie bei einer bleibt, fällt schwer! In der Fastenzeit will ich auf die mich vermeintlich glücklich machenden rosa Kreise verzichten. Von Kindern fordern wir weniger Social-Media-Zeit. Schaffe ich es selbst?

Salat statt Schinken
Die jungen Kolleginnen als Vorbild: Ab jetzt gibt’s kein Fleisch mehr
Jakob Traby verzichtet auf Fleisch.
Jakob Traby verzichtet auf Fleisch.(Bild: Handke)

Als ich Ende der Nullerjahre erstmals die „Steirerkrone“-Redaktion betreten habe, war das Team in Summe männlicher, älter – und lebte im Schnitt viel ungesünder. Heute sind wir jünger, weiblicher – und der „Lifestyle“ hat sich stark verändert. Fühlte ich mich einst als fitter Jungspund, so sehe ich heute die Kolleginnen mit ihren Salaten und gesunden Bowls in der Essnische sitzen. Wenn ich mich mit einem Schinkenkornspitz vorbeischleiche, bekomme ich (41) eine Ahnung, wie es ist, ein alter Mann zu sein. Daher ab jetzt Fleischverzicht!

Zucker als Droge
Bin ich süchtig nach Süßigkeiten? Ich mache die Probe aufs Exempel
Schluss mit Krapfen für Fanny Gasser
Schluss mit Krapfen für Fanny Gasser(Bild: Jürgen Fuchs)

Eigentlich halte ich nichts vom Fasten. Wenn ich Gewohnheiten ändern will, dann lieber gleich langfristig. Ich mache gerne Sport und esse gerne Süßigkeiten – das ist für mich kein Widerspruch. Aber dann ist eine Frage aufgepoppt: Bin ich süchtig oder kann ich theoretisch jederzeit verzichten? Wir alle wissen, dass Zucker auf unser Gehirn wie eine Droge wirkt. Mir geht es nicht um die Kalorien, sondern um die Selbstbestimmtheit. Und damit ich es gleich gesagt habe: Bei den bevorstehenden Geburtstagen werde ich eine Ausnahme machen.

Lokal statt global
Warum in Importware beißen, wenn das Gute so nah liegt?
Hannes Baumgartner isst regional.
Hannes Baumgartner isst regional.(Bild: Jürgen Fuchs)

Tomaten aus Spanien, Heidelbeeren aus Peru: Regionalität und Saisonalität sind in Supermarktregalen – entgegen der blumigen Werbebotschaften – weitestgehend abgeschafft. Für winterliche Vitaminschübe greife ich sowieso lieber zum steirischen Kronprinz oder zum schwarzen „Radi“. Aber zugegeben: Konsequent ziehe ich diesen Konsum-Patriotismus nicht durch. Das soll sich in der Fastenzeit ändern. Zumindest was Grundnahrungsmittel angeht, will ich, so weit machbar, auf weitgereiste Importware verzichten.

Fit statt faul
Dreimal pro Woche: Sportlich wird den Kalorien der Kampf angesagt
Michaela Holzinger wird aktiv.
Michaela Holzinger wird aktiv.(Bild: Jürgen Fuchs)

Die Frage nach meinem größten Laster beschäftigte mich lange. Fleisch? Esse ich nicht viel. Alkohol? Fehlt mir nicht. Süßigkeiten? Schaffe ich nicht. Sie sind mir aber mit Abstand der größte Dorn im Auge. Egal, ob Kekse, Kuchen oder Schokolade – der klassisch österreichische „Mehlspeismagen“ ist bei mir gut ausgeprägt. Um den Kalorien dennoch den Kampf anzusagen, werde ich in den nächsten Wochen fitter leben. Mindestens dreimal pro Woche steht ab jetzt Sport am Programm, dann fällt Süßes auch nicht mehr ins Gewicht

Her mit der Schoko
Das Leben ist viel zu kurz, um den Versuchungen nicht nachzugeben
Lesen statt TV: Burghard Enzinger
Lesen statt TV: Burghard Enzinger(Bild: Jürgen Fuchs)

Fasten? Nicht mit mir! Das Leben ist viel zu kurz dafür. Wenn ich etwa das Verlangen nach Süßem habe, nur her mit der Schoko. Ich achte ohnehin auf meine Ernährung, meide Fast-Food-Läden und Softdrinks wie der Teufel das Weihwasser. Ich faste auf andere Weise. Nach dem Morgenkaffee weg mit dem Handy und rauf aufs Laufband. Und abends heißt es: Buch statt TV-Kastl. Was ich lese? „Das Bildnis des Dorian Gray“ von Oscar Wilde. „Der einzige Weg, Versuchungen loszuwerden, ist ihnen nachzugeben“, steht darin. Also her mit der Schoko.

Eine Frage der Haltung
Genug gesessen: Im Stehen den Büro-Bequemlichkeiten entsagen
Andreas Barth kürzt seine Sitz-Zeit.
Andreas Barth kürzt seine Sitz-Zeit.(Bild: Jürgen Fuchs)

Das Mobiliar gibt’s ja schon seit Jahren in unserer Redaktion. Einzig: Allzu oft habe ich noch nicht davon Gebrauch gemacht. Die zwei Knöpfe mit den Pfeiltasten unter der Schreibtischplatte sehen aus wie neu. Das soll sich in den kommenden Wochen ändern, das Sitzfleisch wird geschont, die Platte auf Nabelhöhe hinaufgefahren. So unrecht kann die Armada der Arbeitsmediziner ja nicht haben, heuer wird sitzgefastet und im Büro im Zweifelsfall gestanden. Der Couchtisch zu Hause hat diese Funktion bedauerlicherweise nicht

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
18.02.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
191.339 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.603 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
114.102 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1433 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1206 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1146 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf