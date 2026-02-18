Fleisch & Handy: „Krone“-Team übt sich im Verzicht

Eigentlich halte ich nichts vom Fasten. Wenn ich Gewohnheiten ändern will, dann lieber gleich langfristig. Ich mache gerne Sport und esse gerne Süßigkeiten – das ist für mich kein Widerspruch. Aber dann ist eine Frage aufgepoppt: Bin ich süchtig oder kann ich theoretisch jederzeit verzichten? Wir alle wissen, dass Zucker auf unser Gehirn wie eine Droge wirkt. Mir geht es nicht um die Kalorien, sondern um die Selbstbestimmtheit. Und damit ich es gleich gesagt habe: Bei den bevorstehenden Geburtstagen werde ich eine Ausnahme machen.