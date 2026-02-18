Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Angebote im Überblick

Fastenstart: Kirche verteilt „Aschenkreuze to go“

Steiermark
18.02.2026 07:00
Das Aschenkreuz dient als Symbol der Reinigung.
Das Aschenkreuz dient als Symbol der Reinigung.(Bild: Klemens Groh)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

In der Fastenzeit wollen wir uns auf das Wesentliche im Leben besinnen. Die Katholische Kirche Steiermark steht als Begleiter mit zahlreichen Aktionen zur Seite. Hier die wichtigsten Angebote im Überblick.

0 Kommentare

Mit dem heutigen Aschermittwoch beginnt für viele die Fastenzeit. Während einige Restaurants zum Heringsschmaus laden, bietet auch die Katholische Kirche Steiermark wieder zahlreiche Aktionen. Denn die Zeit, in der wir uns auf das wirklich Notwendige besinnen, hat im Christentum einen hohen Stellenwert.

Symbolisch steht die Asche für die Vergänglichkeit des Lebens. Als Zeichen der Reinigung wird ein Aschenkreuz auf das Haupt gezeichnet. Dieses gibt es am 18. Februar auch „to go“: unter anderem am Bauernmarkt Kaiser-Josef-Platz Graz von 9 bis 12 Uhr, am Bauernmarkt am Grazer Leonhardplatz 14, von 11.30 bis 15.30 Uhr, in der Kindberg Fußgängerzone von 9 bis 11 Uhr und am Hauptplatz Schladming von 11 bis 14 Uhr.

Am Aschermittwoch wird traditionell Fisch gegessen.
Am Aschermittwoch wird traditionell Fisch gegessen.(Bild: Christian Jauschowetz)

Fasten kann man viel – der Verzicht auf Fleisch ist aber wohl die gängigste Form. Die Aktion „Gerecht leben – Fleisch fasten“ lädt dazu ein, sich bewusst mit dem wertvollen Lebensmittel Fleisch auseinanderzusetzen: Wie wird es produziert? Woher stammt das Futter für die Tiere? Wer profitiert vom derzeitigen Handelssystem – und wer verliert eigentlich dabei? Ein Newsletter mit Rezepten und Co. dient als Begleiter.

Steirisches Pilotprojekt Autofasten
Über die Grenzen der Steiermark hinaus hat auch das Autofasten an Beliebtheit gewonnen. Die Aktion lädt auch in diesem Jahr dazu ein, das Auto in der Fastenzeit öfter stehenzulassen und auf Rad oder Bus umzusteigen.

Lesen Sie auch:
Essen ist täglich eine bewusste Entscheidung. Die Fastenzeit bietet Raum, sie neu zu treffen.
Fastenzeit
40 Tage ohne Fleisch sind mehr als nur Verzicht
15.02.2026

Am 4. März findet um 16:55 Uhr traditionell das Benefizsuppenessen auf Einladung von Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl und der Katholischen Frauenbewegung unter dem Motto „Suppe vor Fünf“ statt. Mit dem Erlös werden 70 Frauenprojekte in den Ländern des Globalen Südens unterstützt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
18.02.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
189.115 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.507 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
112.635 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1432 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1197 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1146 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf