Fastenstart: Kirche verteilt „Aschenkreuze to go“

In der Fastenzeit wollen wir uns auf das Wesentliche im Leben besinnen. Die Katholische Kirche Steiermark steht als Begleiter mit zahlreichen Aktionen zur Seite. Hier die wichtigsten Angebote im Überblick.
Mit dem heutigen Aschermittwoch beginnt für viele die Fastenzeit. Während einige Restaurants zum Heringsschmaus laden, bietet auch die Katholische Kirche Steiermark wieder zahlreiche Aktionen. Denn die Zeit, in der wir uns auf das wirklich Notwendige besinnen, hat im Christentum einen hohen Stellenwert.
Symbolisch steht die Asche für die Vergänglichkeit des Lebens. Als Zeichen der Reinigung wird ein Aschenkreuz auf das Haupt gezeichnet. Dieses gibt es am 18. Februar auch „to go“: unter anderem am Bauernmarkt Kaiser-Josef-Platz Graz von 9 bis 12 Uhr, am Bauernmarkt am Grazer Leonhardplatz 14, von 11.30 bis 15.30 Uhr, in der Kindberg Fußgängerzone von 9 bis 11 Uhr und am Hauptplatz Schladming von 11 bis 14 Uhr.
Fasten kann man viel – der Verzicht auf Fleisch ist aber wohl die gängigste Form. Die Aktion „Gerecht leben – Fleisch fasten“ lädt dazu ein, sich bewusst mit dem wertvollen Lebensmittel Fleisch auseinanderzusetzen: Wie wird es produziert? Woher stammt das Futter für die Tiere? Wer profitiert vom derzeitigen Handelssystem – und wer verliert eigentlich dabei? Ein Newsletter mit Rezepten und Co. dient als Begleiter.
Steirisches Pilotprojekt Autofasten
Über die Grenzen der Steiermark hinaus hat auch das Autofasten an Beliebtheit gewonnen. Die Aktion lädt auch in diesem Jahr dazu ein, das Auto in der Fastenzeit öfter stehenzulassen und auf Rad oder Bus umzusteigen.
Am 4. März findet um 16:55 Uhr traditionell das Benefizsuppenessen auf Einladung von Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl und der Katholischen Frauenbewegung unter dem Motto „Suppe vor Fünf“ statt. Mit dem Erlös werden 70 Frauenprojekte in den Ländern des Globalen Südens unterstützt.
