Fastenstart: Kirche verteilt „Aschenkreuze to go“

Symbolisch steht die Asche für die Vergänglichkeit des Lebens. Als Zeichen der Reinigung wird ein Aschenkreuz auf das Haupt gezeichnet. Dieses gibt es am 18. Februar auch „to go“: unter anderem am Bauernmarkt Kaiser-Josef-Platz Graz von 9 bis 12 Uhr, am Bauernmarkt am Grazer Leonhardplatz 14, von 11.30 bis 15.30 Uhr, in der Kindberg Fußgängerzone von 9 bis 11 Uhr und am Hauptplatz Schladming von 11 bis 14 Uhr.