„Wieso fühle ich mich süchtig?“: Experte erklärt

Vielleicht wartet ja noch etwas auf mich ...

Da mich die Frage nicht loslässt, frage ich einen Experten. „Die besten Entwickler und Entwicklerinnen, die besten Designer der Welt arbeiten für Plattformen wie Instagram, TikTok und Co.“, sagt Medienpädagoge Lukas Wagner. Das Ziel der Tech-Riesen ist immerhin, Nutzer so lange wie möglich auf ihren Plattformen zu halten. „Dabei geht es gar nicht um den Inhalt der nächsten Story oder des nächsten Beitrags. Allein, dass ich weiß, es kommt noch etwas und das könnte besser sein, weckt mein Interesse“, erklärt Wagner. Das schütte Dopamin aus. Dies sei ein Suchtfaktor.