Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Romantik in der Wüste

Kim und Hamilton gönnen sich Luxus-Liebes-Trip

Society International
03.03.2026 13:43
Kim Kardashian und Lewis Hamilton gönnten sich erneut eine Auszeit vom stressigen Alltag als ...
Kim Kardashian und Lewis Hamilton gönnten sich erneut eine Auszeit vom stressigen Alltag als Promi. Dieses Mal ging es in ein Luxus-Resort in der Wüste – Romantik beim Sonnenuntergang inklusive!(Bild: APA/APA-Images / Action Press / BFA)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Diese Liebe nimmt immer mehr Fahrt auf! Kim Kardashian und Lewis Hamilton nahmen sich erneut eine luxuriöse Liebes-Auszeit. Nach einem Trip in die Cotswolds und einer Reise nach Paris zog es die Turteltäubchen nun in die Wüste Arizonas.

0 Kommentare

Beim Super Bowl Anfang Februar zeigten sich Kim Kardashian und Lewis Hamilton zum ersten Mal ganz ungeniert gemeinsam in der Öffentlichkeit. Und das, obwohl sich das hotteste, neue Promi-Pärchen ansonsten ungewohnt zurückhaltend zeigt.

Liebes-Selfies im Sonnenuntergang
Kein Wunder, dass sich Paparazzi und Fans da erst recht für einen gemeinsamen Schnappschuss auf die Lauer legen. Mit Erfolg! Denn wie „TMZ“ berichtete, wurden Kardashian und Hamilton am Wochenende in der Nähe des Lake Powell im Grenzgebiet zwischen Utah und Arizona erwischt.

Ein Video, das aus einem vorbeifahrenden Auto gemacht wurde, zeigt die beiden auf dem Weg zu ihrem eigenen Wagen. Wie es heißt, sollen die Turteltäubchen zuvor den Sonnenuntergang in der Wüste genossen und dabei verliebte Selfies geschossen haben.

Die Liebes-Selfies mit Lewis Hamilton landeten zwar nicht auf Kim Kardashians Instagram-Profil, ...
Die Liebes-Selfies mit Lewis Hamilton landeten zwar nicht auf Kim Kardashians Instagram-Profil, dafür Fotos von der surreal anmutenden Landschaft rund um den Lake Powell.(Bild: instagram.com/kimkardashian)

Auf Instagram landeten diese Schnappschüsse zwar nicht, dafür teilte Kim einige Fotos der surreal anmutenden Landschaft rund um den Lake Powell.

Auszeit im Wüsten-Luxus-Resort
Die US-Promi-Seite konnte zudem herausfinden, dass Kim und Lewis während ihres Liebes-Trips dem wahren Luxus gefrönt haben. Die beiden stiegen nämlich im Premium-Resort Amangiri.

Ein beliebter Promi-Hotspot in Utah – in dem nicht zuletzt auch die Kardashians Stammgäste sind. Denn nicht nur Kim, sondern auch ihre Schwestern stiegen hier in der Vergangenheit schon ab, um die Seele baumeln zu lassen.

Lesen Sie auch:
Kim Kardashian wurde bei einem Termin in Paris gesichtet. In der Stadt der Liebe war sie zuvor ...
Heißer Liebes-Trip
Kardashian und Hamilton turteln jetzt durch Paris
03.02.2026
Beim Super Bowl!
Kardashian & Hamilton feiern großes Liebes-Outing
09.02.2026

Seit Ende des Jahres liiert
Schon seit Ende des letzten Jahres sollen Kardashian und Hamilton liiert sein. Instagram-offiziell haben die beiden ihre Liebe noch nicht gemacht, auch wenn der Formel-1-Star kürzlich in einem Kardashian-Insta-Video im Hintergrund zu hören gewesen sein soll.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
03.03.2026 13:43
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
435.693 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
418.430 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
407.224 mal gelesen
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
4120 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
2139 mal kommentiert
Ausland
Teheran warnt Europa vor Kriegseintritt, 800 Tote
1578 mal kommentiert
Eine Gruppe von Männern inspiziert die Trümmer einer Polizeistation, die am Montag im Rahmen der ...
Mehr Society International
Romantik in der Wüste
Kim und Hamilton gönnen sich Luxus-Liebes-Trip
#SendBarron trendet
Amerikaner wollen Trumps Sohn an Front schicken!
„Will einfach alles“
Heidi Klum plaudert Schlafzimmer-Geheimnis aus
Mission durch Wüste
Verona Pooths Sohn Rocco (14) sitzt in Dubai fest
„Nicht heilbar“
„Evil Dead“-Star Bruce Campbell an Krebs erkrankt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf