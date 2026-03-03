Kim und Hamilton gönnen sich Luxus-Liebes-Trip

Diese Liebe nimmt immer mehr Fahrt auf! Kim Kardashian und Lewis Hamilton nahmen sich erneut eine luxuriöse Liebes-Auszeit. Nach einem Trip in die Cotswolds und einer Reise nach Paris zog es die Turteltäubchen nun in die Wüste Arizonas.
Beim Super Bowl Anfang Februar zeigten sich Kim Kardashian und Lewis Hamilton zum ersten Mal ganz ungeniert gemeinsam in der Öffentlichkeit. Und das, obwohl sich das hotteste, neue Promi-Pärchen ansonsten ungewohnt zurückhaltend zeigt.
Liebes-Selfies im Sonnenuntergang
Kein Wunder, dass sich Paparazzi und Fans da erst recht für einen gemeinsamen Schnappschuss auf die Lauer legen. Mit Erfolg! Denn wie „TMZ“ berichtete, wurden Kardashian und Hamilton am Wochenende in der Nähe des Lake Powell im Grenzgebiet zwischen Utah und Arizona erwischt.
Ein Video, das aus einem vorbeifahrenden Auto gemacht wurde, zeigt die beiden auf dem Weg zu ihrem eigenen Wagen. Wie es heißt, sollen die Turteltäubchen zuvor den Sonnenuntergang in der Wüste genossen und dabei verliebte Selfies geschossen haben.
Auf Instagram landeten diese Schnappschüsse zwar nicht, dafür teilte Kim einige Fotos der surreal anmutenden Landschaft rund um den Lake Powell.
Auszeit im Wüsten-Luxus-Resort
Die US-Promi-Seite konnte zudem herausfinden, dass Kim und Lewis während ihres Liebes-Trips dem wahren Luxus gefrönt haben. Die beiden stiegen nämlich im Premium-Resort Amangiri.
Ein beliebter Promi-Hotspot in Utah – in dem nicht zuletzt auch die Kardashians Stammgäste sind. Denn nicht nur Kim, sondern auch ihre Schwestern stiegen hier in der Vergangenheit schon ab, um die Seele baumeln zu lassen.
Seit Ende des Jahres liiert
Schon seit Ende des letzten Jahres sollen Kardashian und Hamilton liiert sein. Instagram-offiziell haben die beiden ihre Liebe noch nicht gemacht, auch wenn der Formel-1-Star kürzlich in einem Kardashian-Insta-Video im Hintergrund zu hören gewesen sein soll.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.