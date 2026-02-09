Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beim Super Bowl!

Kardashian & Hamilton feiern großes Liebes-Outing

Society International
09.02.2026 08:12
Kim Kardashian und Lewis Hamilton kennen sich schon länger, doch jetzt soll aus Freundschaft ...
Kim Kardashian und Lewis Hamilton kennen sich schon länger, doch jetzt soll aus Freundschaft Liebe geworden sein. Jetzt zeigten sich die beiden erstmals gemeinsam – und zwar ausgerechnet beim Super Bowl!(Bild: APA/APA-Images / Action Press / BFA)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Kim Kardashian und Lewis Hamilton haben den Liebes-Gerüchten ein Ende bereitet und zeigten sich turtelnd und lachend gemeinsam beim Super Bowl. Ein Liebes-Outing, das perfekter nicht sein könnte!

0 Kommentare

Sie waren beim diesjährigen Super Bowl eindeutig das Tuschelthema Nummer eins: Denn nachdem in der letzten Woche Liebes-Gerüchte um Kim Kardashian und Lewis Hamilton aufgekommen waren, zeigten sich die beiden jetzt zum ersten Mal ganz offiziell gemeinsam in der Öffentlichkeit.

Kim hatte nur Augen für Lewis!
Und wie! Denn die beiden besuchten ausgerechnet DAS Sportereignis des Jahres gemeinsam!

Und so kam es, dass die Kamera während des Super Bowl plötzlich auf die Tribüne schwenkte und Millionen Augen auf eine lächelnde Kim Kardashian gerichtet waren. Die wiederum nur Augen für ihren Sitznachbarn hatte – und der war Lewis Hamilton!

Die aufgeregten Fans teilten die Szene von Lewis und Kim bereits auf X:

Zufall? Sicherlich nicht! Denn auch der Formel-1-Star setzte in diesem Moment ein verschmitztes Grinsen auf. Und wirkte auch noch ziemlich fasziniert von seiner sexy Super-Bowl-Begleitung.

Liebes-Outing des Jahres
Nachdem Hamilton und Kardashian seit Wochen ein Liebes-Versteckspiel mit der Öffentlichkeit gespielt hatten, jubelten die Fans jetzt über diesen Auftritt. Und sind sich sicher: Das ist schon jetzt das Liebes-Outing des Jahres!

Schon seit Ende des letzten Jahres wird über eine mögliche Liebelei zwischen der Reality-TV-Queen und dem 41-Jährigen getuschelt. In der letzten Woche verdichteten sich schließlich die Hinweise.

Lesen Sie auch:
Kim Kardashian wurde bei einem Termin in Paris gesichtet. In der Stadt der Liebe war sie zuvor ...
Heißer Liebes-Trip
Kardashian und Hamilton turteln jetzt durch Paris
03.02.2026
Gemeinsamer Luxus-Trip
Liebesgerüchte um Kardashian und Lewis Hamilton
02.02.2026

Von den Cotswolds nach Paris
Zuerst verbrachten die beiden romantische Tage gemeinsam in den Cotswolds, dann jetteten sie zusammen in die Stadt der Liebe! Und nach diesen Bildern hoffen die Fans wohl schon jetzt, dass es bald weiteren Liebes-Nachschub geben wird!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
273.236 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
252.329 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
138.411 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Mehr Society International
Beim Super Bowl!
Kardashian & Hamilton feiern großes Liebes-Outing
Tief bewegt nach Sieg
Sänger Gil Ofarim ist der Dschungelkönig 2026!
Mitten im Familienzoff
Brooklyn und Nicola wollen wohl Kind adoptieren
Bad Bunny-Lookalike
SF: Doppelgänger-Wettbewerb wird zur Riesen-Party
Nach langem Zittern
„Ixi“ Chiara Pisati wurde zum ersten Mal Mama!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf