Kardashian & Hamilton feiern großes Liebes-Outing

Kim Kardashian und Lewis Hamilton haben den Liebes-Gerüchten ein Ende bereitet und zeigten sich turtelnd und lachend gemeinsam beim Super Bowl. Ein Liebes-Outing, das perfekter nicht sein könnte!
Sie waren beim diesjährigen Super Bowl eindeutig das Tuschelthema Nummer eins: Denn nachdem in der letzten Woche Liebes-Gerüchte um Kim Kardashian und Lewis Hamilton aufgekommen waren, zeigten sich die beiden jetzt zum ersten Mal ganz offiziell gemeinsam in der Öffentlichkeit.
Kim hatte nur Augen für Lewis!
Und wie! Denn die beiden besuchten ausgerechnet DAS Sportereignis des Jahres gemeinsam!
Und so kam es, dass die Kamera während des Super Bowl plötzlich auf die Tribüne schwenkte und Millionen Augen auf eine lächelnde Kim Kardashian gerichtet waren. Die wiederum nur Augen für ihren Sitznachbarn hatte – und der war Lewis Hamilton!
Die aufgeregten Fans teilten die Szene von Lewis und Kim bereits auf X:
Zufall? Sicherlich nicht! Denn auch der Formel-1-Star setzte in diesem Moment ein verschmitztes Grinsen auf. Und wirkte auch noch ziemlich fasziniert von seiner sexy Super-Bowl-Begleitung.
Liebes-Outing des Jahres
Nachdem Hamilton und Kardashian seit Wochen ein Liebes-Versteckspiel mit der Öffentlichkeit gespielt hatten, jubelten die Fans jetzt über diesen Auftritt. Und sind sich sicher: Das ist schon jetzt das Liebes-Outing des Jahres!
Schon seit Ende des letzten Jahres wird über eine mögliche Liebelei zwischen der Reality-TV-Queen und dem 41-Jährigen getuschelt. In der letzten Woche verdichteten sich schließlich die Hinweise.
Von den Cotswolds nach Paris
Zuerst verbrachten die beiden romantische Tage gemeinsam in den Cotswolds, dann jetteten sie zusammen in die Stadt der Liebe! Und nach diesen Bildern hoffen die Fans wohl schon jetzt, dass es bald weiteren Liebes-Nachschub geben wird!
