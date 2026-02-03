Vorteilswelt
Heißer Liebes-Trip

Kardashian und Hamilton turteln jetzt durch Paris

Society International
03.02.2026 11:34
Kim Kardashian wurde bei einem Termin in Paris gesichtet. In der Stadt der Liebe war sie zuvor ...
Kim Kardashian wurde bei einem Termin in Paris gesichtet. In der Stadt der Liebe war sie zuvor gemeinsam mit Lewis Hamilton gelandet.(Bild: Viennareport)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Kim Kardashian und Lewis Hamilton können offensichtlich nicht genug voneinander bekommen. Denn nachdem die zwei Turteltäubchen in den britischen Cotswolds romantische Tage verbracht haben, turteln sie aktuell durch Paris.

Sie gelten schon jetzt als das heißeste Liebespaar des neuen Jahres: Wie Anfang der Woche bekannt wurde, hat sich Kim Kardashian nämlich niemand Geringeres als Formel-1-Star Lewis Hamilton geangelt.

Liebes-Trip durch Europa
Und die beiden machen aktuell offenbar einen Liebes-Trip durch Europa. Denn nach dem gemeinsamen Wochenende in Großbritannien jettete die Reality-TV-Queen mit dem 41-jährigen Ex von Nicole Scherzinger weiter nach Paris.

Beim Termin in Paris wurde Kim Kardashian solo fotografiert. Trotzdem wollen die Gerüchte um ...
Beim Termin in Paris wurde Kim Kardashian solo fotografiert. Trotzdem wollen die Gerüchte um eine Liebe mit Lewis Hamilton nicht verstummen.(Bild: Viennareport)

Wie „TMZ“ berichtete, landeten Kim und Lewis in einem Privatjet in der Stadt der Liebe. Danach ging es in der gemeinsamen Limousine ins Hotel. Die 45-Jährige versuchte, bei der Ankunft in Paris möglichst unauffällig zu bleiben, trug eine schwarze Jacke, graue Jogginghose und einen Schal.  

In weit weniger Zurückhaltung übte sich die Skims-Gründerin dann jedoch später am Tag bei einem Termin in einem Nike-Store. Fotos zeigen die Vierfach-Mama in einem zuckerlrosa und knallengen Outfit auf dem Weg zu ihrem Wagen.

Trägt Kim Kardashian hier das Lächeln einer Frischverliebten auf den Lippen?
Trägt Kim Kardashian hier das Lächeln einer Frischverliebten auf den Lippen?(Bild: Viennareport)

Date mit Blick auf den Eiffelturm?
Und mit verschmitztem Lächeln auf den Lippen. Ob Kim in diesem Moment wohl an ihren Schatz gedacht hat? Denn ob Hamilton sie zu diesem Termin begleitet hatte, oder im Hotel geblieben war, das ist nicht bekannt.

Zumindest am Abend wurde es dann wohl romantisch. Denn nicht nur, dass Kardashian in einem sexy Spitzen-Outfit mit tiefen Einblicken von Paparazzi erwischt wurde, auf Instagram teilte sie Fotos von einem funkelnden Eiffelturm.

Lesen Sie auch:
Kim Kardashian und Lewis Hamilton kennen sich schon länger. Hat es jetzt gefunkt? Die ...
Gemeinsamer Luxus-Trip
Liebesgerüchte um Kardashian und Lewis Hamilton
02.02.2026

Offiziell bestätigt haben Kardashian und Hamilton die Gerüchte um eine angebliche Romanze bislang übrigens nicht. Ein Trip in die Stadt der Liebe sagt aber oft mehr als tausend Worte ...

