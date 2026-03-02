Nur 13 Siege in 48 Spielen – die Pioneers-Bilanz

Immerhin 1588 Fans hatten am Sonntagnachmitag den Weg in die Vorarlberghalle gefunden, um die Pioneers Vorarlberg beim Jubiläumsspiel – das 200. in der ICE Hockey League – und zugleich dem Saisonabschluss zu unterstützen. Zu feiern gab es aber – wie schon den Rest der Spielzeit – nichts. Ganz im Gegenteil!
Als Tabellenzwölfter des Grunddurchgangs konnten die Pioneers nur die Innsbrucker Haie hinter sich lassen. Nach gerade einmal 13 Siegen in 48 Spielen, bei nur 40 geholten Punkten, fehlten am Ende ganze 20 Zähler auf einen Platz im Pre-Playoff. Nicht die einzige ernüchternde Statistik.
„Wir kommen stärker zurück“
Wie es bei den Pioneers im Herbst weitergeht, ist wie in den vergangenen Jahren mit Fragezeichen behaftet. Zahlreiche Abgänge sind bereits fix, weitere dürften folgen. Weitermachen will man jedenfalls, und auf Instagram ist zu lesen: „Wir kommen stärker zurück.“ Was nicht so schwer wäre nach dieser Saison...
