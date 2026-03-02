Vorteilswelt
Mehrere Negativrekorde

Nur 13 Siege in 48 Spielen – die Pioneers-Bilanz

Vorarlberg
02.03.2026 15:55
Für die Pioneers (im Bild Michael Kernberger) gab es wieder auf die Nase.
Für die Pioneers (im Bild Michael Kernberger) gab es wieder auf die Nase.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Immerhin 1588 Fans hatten am Sonntagnachmitag den Weg in die Vorarlberghalle gefunden, um die Pioneers Vorarlberg beim Jubiläumsspiel – das 200. in der ICE Hockey League – und zugleich dem Saisonabschluss zu unterstützen. Zu feiern gab es aber – wie schon den Rest der Spielzeit – nichts. Ganz im Gegenteil!

0 Kommentare

Als Tabellenzwölfter des Grunddurchgangs konnten die Pioneers nur die Innsbrucker Haie hinter sich lassen. Nach gerade einmal 13 Siegen in 48 Spielen, bei nur 40 geholten Punkten, fehlten am Ende ganze 20 Zähler auf einen Platz im Pre-Playoff. Nicht die einzige ernüchternde Statistik. 

  • Das 1:4 gegen Bozen war bereits die neunte Pleite in Folge. Damit wurde sogar der „Klubrekord“ eingestellt – am Ende der Debütsaison 2022/23 hatten die Feldkircher ebenfalls neun Niederlagen in Serie kassiert.
  • Dustin Gazleys Shorthander zum 4:1-Endstand für die Südtiroler war der 184. Gegentreffer für die Pioneers. Auch damit wurde der Negativrekord aus der ICE-Premierensaison eingestellt.
Lesen Sie auch:
Gegen die Black Wings blieben die Pioneers Vorarlberg im zweiten Spiel in Serie ohne Torerfolg.
Vierte Pleite in Serie
Fix! Nach Jubiläumsspiel ist für Pioneers Schluss
19.02.2026
Einige Negativrekorde
So schlecht waren die Pioneers noch nie zuvor
22.09.2025
Pioneers Vorarlberg
Serie gerissen – Fehlstart ist endgültig perfekt
14.09.2025
  • Mit 113 erzielten Toren in 48 Spielen im Grunddurchgang waren die Vorarlberger – mit Fehervar – die harmloseste Truppe.
  • Apropos Fehervar: Die Ungarn sind das einzige Team, gegen das die Crew von Headcoach Johannes Nygard eine positive Saisonbilanz aufweist. Drei der vier Spiele wurden gewonnen. Gegen den VSV und die Capitals gab es je zwei Siege und Niederlage – gegen Bozen, Graz und Ferencváros gingen alle vier Duelle verloren.
  • Noch bitterer schaut die „ewige“ ICE League-Bilanz der Pioneers aus: Von 200 Spielen wurden nur 66 gewonnen – das Torverhältnis steht bei 491:703. Eine positive Bilanz gibt es gegen kein einziges Team. Einzig das Torverhältnis gegen Asiago, das nach der Saison 24/25 aus der Liga ausgestiegen war, ist mit 37:37 ausgeglichen...

„Wir kommen stärker zurück“
Wie es bei den Pioneers im Herbst weitergeht, ist wie in den vergangenen Jahren mit Fragezeichen behaftet. Zahlreiche Abgänge sind bereits fix, weitere dürften folgen. Weitermachen will man jedenfalls, und auf Instagram ist zu lesen: „Wir kommen stärker zurück.“ Was nicht so schwer wäre nach dieser Saison...

Vorarlberg
02.03.2026 15:55
Vorarlberg
