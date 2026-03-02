Nur 13 Siege in 48 Spielen – die Pioneers-Bilanz

„Wir kommen stärker zurück“

Wie es bei den Pioneers im Herbst weitergeht, ist wie in den vergangenen Jahren mit Fragezeichen behaftet. Zahlreiche Abgänge sind bereits fix, weitere dürften folgen. Weitermachen will man jedenfalls, und auf Instagram ist zu lesen: „Wir kommen stärker zurück.“ Was nicht so schwer wäre nach dieser Saison...