Pioneers Vorarlberg

Serie gerissen – Fehlstart ist endgültig perfekt

Vorarlberg
14.09.2025 18:27
Enttäuschung bei den Cracks der Pioneers Vorarlberg nach der 2:3-Heimpleite gegen die ...
Enttäuschung bei den Cracks der Pioneers Vorarlberg nach der 2:3-Heimpleite gegen die Innsbrucker Haie.

Ernüchterung bei den Pioneers Vorarlberg! Anders als in den vergangenen drei Saisonen mussten sich die Feldkircher am Sonntag beim Heimauftakt in der Vorarlberghalle geschlagen geben. Gegen Innsbruck gab es ein 2:3 – wobei die Partie bereits nach zehn Minuten entschieden war.

Nach der 2:5-Pleite zum Saisonstart bei den Black Wings in Linz hatte man bei den Pioneers Vorarlberg darauf gehofft, dass es wie schon in den vergangenen drei Jahren beim ersten Heimspiel anders aussieht. Eine Hoffnung, die in den ersten zehn Spielminuten in der Vorarlberghalle brutaler Ernüchterung wich.

Die Innsbrucker Haie, die zum Auftakt im Heimspiel gegen Pustertal mit 1:8 fürchterlich unter die Räder gekommen waren, brauchten gerade einmal 23 Sekunden um durch Sebastian Benker in Führung zu gehen. Ein Schock, der nach 154 Sekunden durch Jonas Dobnigs 2:0 noch verstärkt wurde. Als Steffler in Minute zehn dann auf 3:0 erhöhte war der Pioneers-Fehlstart perfekt und die 1663 Zuschauer sprachlos.

Aufholjagd bleibe ohne Erfolg
Kurz vor der ersten Pause verkürzte Cole Gallant dann auf 1:3 (19.) – und im Mitteldrittel zeigten sich die Cracks von Neo-Coach Johannes Nygård deutlich verbessert und schafften es häufiger vor das Gehäuse von Haie-Goalie Matthew Vernon. Etwas Zählbares sprang für die Feldkircher in den zweiten 20 Minuten aber nicht heraus. Als Oskar Maier in der 50. Minute auf 2:3 stellte, schien die Partie nochmals kippen zu können – tat sie aber nicht. Wie schon in den beiden Preseason-Duellen mussten sich die Vorarlberger den Tirolern geschlagen geben, womit der historische Fehlstart der Pioneers perfekt war.

