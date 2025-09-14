Serie gerissen – Fehlstart ist endgültig perfekt

Aufholjagd bleibe ohne Erfolg

Kurz vor der ersten Pause verkürzte Cole Gallant dann auf 1:3 (19.) – und im Mitteldrittel zeigten sich die Cracks von Neo-Coach Johannes Nygård deutlich verbessert und schafften es häufiger vor das Gehäuse von Haie-Goalie Matthew Vernon. Etwas Zählbares sprang für die Feldkircher in den zweiten 20 Minuten aber nicht heraus. Als Oskar Maier in der 50. Minute auf 2:3 stellte, schien die Partie nochmals kippen zu können – tat sie aber nicht. Wie schon in den beiden Preseason-Duellen mussten sich die Vorarlberger den Tirolern geschlagen geben, womit der historische Fehlstart der Pioneers perfekt war.