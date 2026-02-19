Fix! Nach Jubiläumsspiel ist für Pioneers Schluss

Lustenau und Hohenems im Titelrennen

Anders die Situation in der österreichischen Eishockeyliga (ÖEL) – mit Lustenau und Hohenems sind noch zwei Ländle-Teams im Kampf um Titel vertreten. Während sich der EHC in der „Best-of-3“-Viertelfinalserie keine Blöße gab und mit zwei Siegen über ATSE Graz souverän ins Halbfinale einzog, mussten die Emser in ein Entscheidungsspiel gegen den Wiener Eislauf. Dort setzten sich die Steinböcke dann aber mit 6:1 durch – Ricards Purins wurde mit vier Toren zum Matchwinner. Im Halbfinale wartet damit Kapfenberg, das erste Spiel steigt am Samstag (19.30) auswärts. Der EHC Lustenau startet am Samstag um 17.30 Uhr daheim gegen Kufstein.