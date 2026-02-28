Kickl uneinholbar voran, Babler ringt um Relevanz

Als „Trauertag“ bezeichnete FPÖ-Chef Herbert Kickl im Interview mit der „Krone“ das bekanntlich ja nahende erste Jubiläum der Bundesregierung. Am Dienstag ist die Dreier-Koalition ein Jahr angelobt im Amt. Während sich die Regierung selbst ja ein gutes Zeugnis für die Arbeit im ersten Jahr ausstellte, zeichnen nicht nur die Aussagen Kickls, sondern auch die Umfragen ein anderes Bild. Auch in einer von der „Krone“ in Auftrag gegebenen und vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) durchgeführten Erhebung kommen die drei Koalitionsparteien zusammen nicht einmal mehr auf 50 Prozent.