Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sechs Monate „on fire“

Der harte Weg zum Berufsfeuerwehrmann

Kärnten
01.03.2026 18:00
Die jungen Feuerwehrmänner beweisen sich schon tagtäglich im Aktivdienst.
Die jungen Feuerwehrmänner beweisen sich schon tagtäglich im Aktivdienst.(Bild: Wolfgang Handler)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Für viele ist es ein Kindheitstraum – und bleibt es oft auch: Der Beruf des Feuerwehrmannes. In Klagenfurt haben sechs neue Anwärter nun den anspruchsvollen Aufnahmetest bestanden. 

0 Kommentare

Ich will Feuerwehrmann werden“ – neben Polizist und Profisportler nach wie vor der beliebteste Berufswunsch von Burschen. Um sich diesen aber tatsächlich erfüllen zu können, gehört einiges dazu.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Unter anderem ein erlernter Handwerksberuf. „Das ist bei uns Grundvoraussetzung. Wir löschen ja nicht ,nur’ Feuer – vor Ort werden bei den Einsätzen regelmäßig die unterschiedlichsten Fähigkeiten gebraucht“, so Wolfgang Germ, stellvertretender Branddirektor der Klagenfurter Berufsfeuerwehr.

Zitat Icon

Die Grundausbildung ist das Fundament für unseren Beruf. Nach sechs Monaten intensiven Training sind die neuen Kollegen bestens vorbereitet, um Leben zu retten.

Wolfgang Germ, stellvertretender Branddirektor Berufsfeuerwehr

Doch dies ist nur die erste „Hürde“: Neben theoretischen Aufnahmetests in Deutsch, Mathematik und praktisch-technischem Verständnis wird selbstverständlich auch die körperliche Leistungsfähigkeit auf den Prüfstand gestellt.

Ob Schwimmtests, wie zum Bespiel 100 Meter im Freistil unter zwei Minuten und zehn Sekunden oder 15 Meter Streckentauchen (ohne Brille), Kraft (unter anderem 20 Liegestütze ohne Pause), Schnelligkeit und Koordination oder Ausdauer (Drei-Kilometer-Lauf in 15 Minuten) – das Spektrum der sportlichen Anforderungen ist groß.

Feuerwehrmänner aus Leidenschaft: „Unser Traumberuf“
Feuerwehrmänner aus Leidenschaft: „Unser Traumberuf“(Bild: Wolfgang Handler)
Die „Krone“ erhielt Einblicke in die Ausbildung der Feuerwehrmänner
Die „Krone“ erhielt Einblicke in die Ausbildung der Feuerwehrmänner(Bild: Wolfgang Handler)
Zwischen Einsätzen wird regelmäßig im Fitnessraum der Feuerwache trainiert.
Zwischen Einsätzen wird regelmäßig im Fitnessraum der Feuerwache trainiert.(Bild: Wolfgang Handler)

Selbstredend müssen Kandidaten auch den Schwindelfreiheit-Härtetest bestehen. Dies alles erfolgreich bewältigt, folgen noch ein psychologischer Test, ein Hearing sowie eine atemschutztaugliche und arbeitsmedizinische Untersuchung.“Die Grundausbildung ist intensiv und fordernd“Insgesamt sechs neue Anwärter für die Berufsfeuerwehr in Klagenfurt haben sich jüngst durch das Aufnahmeverfahren durchgekämpft. Und werden in kürze ihre Grundausbildung antreten.

Wo die Reise für die Anwärter aber erst so richtig beginnt. „Die sechs Monate Grundausbildung sind wirklich sehr fordernd und intensiv“, wie die aktiven Berufsfeuerwehrmänner Mario J. und Dominik H. beim „Krone“-Besuch in der Feuerwehrzentrale aus eigener Erfahrung bestätigen. Ob Praxis (Arbeit in der Löschgruppe; Training an den Geräten; Umgang mit gefährlichen Stoffen; taktisches Vorgehen etc.) oder Theorie (wie entsteht Feuer; wie verhalten sich Rauch und Hitze; Löschmittel) – am Ende der sechs Monate gilt es eine umfassende Abschlussprüfung zu absolvieren.

„Es ist ein hartes halbes Jahr, aber am Ende sind die Anwärter auf alle Herausforderungen bestens vorbereitet. Um Leben zu retten, Gefahren zu bekämpfen und Sachwerte zu schützen – rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr“, so Wolfgang Germ.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
01.03.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
414.273 mal gelesen
Außenpolitik
Trump: „48 Anführer getötet“ ++ „Sie wollen reden“
257.008 mal gelesen
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
100.329 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5270 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump: „48 Anführer getötet“ ++ „Sie wollen reden“
3157 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl uneinholbar voran, Babler ringt um Relevanz
813 mal kommentiert
Kickl hat seine Kanzlerschaft im Blick, Babler blickt seinem Parteitag entgegen.
Mehr Kärnten
Bundesliga im Ticker
LIVE: Kiteishvili bringt Sturm zurück ins Spiel
Sechs Monate „on fire“
Der harte Weg zum Berufsfeuerwehrmann
Krone Plus Logo
Gäste-Fans zuckten aus
Rassismus überschattet Klagenfurter Final-Einzug
Krone Plus Logo
80 Jahre Gymnasium
Tanzenberg: Moderne Schule im alten Schloss
Es grünt so grün
Zu Frühlingsbeginn lockt die erste Gartenarbeit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf