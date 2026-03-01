Der harte Weg zum Berufsfeuerwehrmann

Wo die Reise für die Anwärter aber erst so richtig beginnt. „Die sechs Monate Grundausbildung sind wirklich sehr fordernd und intensiv“, wie die aktiven Berufsfeuerwehrmänner Mario J. und Dominik H. beim „Krone“-Besuch in der Feuerwehrzentrale aus eigener Erfahrung bestätigen. Ob Praxis (Arbeit in der Löschgruppe; Training an den Geräten; Umgang mit gefährlichen Stoffen; taktisches Vorgehen etc.) oder Theorie (wie entsteht Feuer; wie verhalten sich Rauch und Hitze; Löschmittel) – am Ende der sechs Monate gilt es eine umfassende Abschlussprüfung zu absolvieren.