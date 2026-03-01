Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Kasperl der Woche

Kassenwart der Nation kam, aß und ging wieder

Wien
01.03.2026 16:00
Finanzminister Markus Marterbauer
Finanzminister Markus Marterbauer(Bild: Imre Antal)
Porträt von Alexander Schönherr
Von Alexander Schönherr

Eine kurze Geschichte, wie man die wahrhaft Mächtigen in diesem Staat verärgert. Unser Kasperl der Woche geht an Finanzminister Markus Marterbauer – wegen neunfacher Majestätsbeleidigung.

0 Kommentare

Der heimische Finanzminister hat zweifellos ein schweres Leben. Das Loch im Budget ist so groß wie der Bodensee, die Brüsseler Erbsenzähler sitzen dem Mann im Nacken und jeder, der mit ihm spricht, will ein möglichst großes Stück vom Kuchen erhalten.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
01.03.2026 16:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 14°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
4° / 14°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
5° / 14°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
4° / 14°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
2° / 14°
Symbol wolkig

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
413.183 mal gelesen
Außenpolitik
Iran: Machtvakuum ++ Ex-Präsident Ahmadinejad tot
173.189 mal gelesen
In Wien kam es zu Kundgebungen von Exil-Iranern, in Teheran 
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
98.819 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5265 mal kommentiert
Außenpolitik
Iran: Machtvakuum ++ Ex-Präsident Ahmadinejad tot
2333 mal kommentiert
In Wien kam es zu Kundgebungen von Exil-Iranern, in Teheran 
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1398 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Kasperl der Woche
Kassenwart der Nation kam, aß und ging wieder
Freude am Heldenplatz
Iraner feiern: „Schönster Tag meines Lebens“
„Krone“-Lesertag
Mit der „Krone“ zum Meister des Realismus
Flucht vor Flammen
Per Haftbefehl gesucht: Mann springt aus Wohnung
Iranische Fahnen
Freudenfeiern nach Tod Khameneis auch in Wien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf