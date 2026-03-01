Kassenwart der Nation kam, aß und ging wieder

Ein Jahr Koalition: Das Zeugnis für die Regierung
Warum kein Fünfer?
Eine kurze Geschichte, wie man die wahrhaft Mächtigen in diesem Staat verärgert. Unser Kasperl der Woche geht an Finanzminister Markus Marterbauer – wegen neunfacher Majestätsbeleidigung.
Der heimische Finanzminister hat zweifellos ein schweres Leben. Das Loch im Budget ist so groß wie der Bodensee, die Brüsseler Erbsenzähler sitzen dem Mann im Nacken und jeder, der mit ihm spricht, will ein möglichst großes Stück vom Kuchen erhalten.
