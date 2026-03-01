Conny ratlos: „Mich hat fast der Schlag getroffen“

„Vielleicht in Schönheit gestorben“

Wo die Zeit liegen blieb? Selbst Hütter hatte darauf keine klare Antwort: „Es ist schwer zu erklären. Gestern habe ich es gewusst, da bin ich zwei Mal daneben gestanden. Heute habe ich attackieren probiert, war eigentlich auf der Linie. Vielleicht ein bisschen in Schönheit gestorben. Ich weiß es nicht.“