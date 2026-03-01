Conny ratlos: „Mich hat fast der Schlag getroffen“

Nach dem nächsten Dämpfer im Super-G von Soldeu war Conny Hütter angesichts ihres großen Rückstands ratlos. „Mich hat fast der Schlag getroffen“, sagte sie.
Schon am Samstag hatte es für die 33-jährige Steirerin nicht nach Wunsch geklappt, am Sonntag folgte die nächste Enttäuschung. Conny Hütter verlor im Super-G 2,28 Sekunden auf Siegerin Sofia Goggia und landete deutlich außerhalb der Top 10.
„Mich hat fast der Schlag getroffen, als ich da jetzt abgeschwungen habe“, sagte Hütter ratlos im ORF-Interview.
„Vielleicht in Schönheit gestorben“
Wo die Zeit liegen blieb? Selbst Hütter hatte darauf keine klare Antwort: „Es ist schwer zu erklären. Gestern habe ich es gewusst, da bin ich zwei Mal daneben gestanden. Heute habe ich attackieren probiert, war eigentlich auf der Linie. Vielleicht ein bisschen in Schönheit gestorben. Ich weiß es nicht.“
