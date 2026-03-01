Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nächster Dämpfer

Conny ratlos: „Mich hat fast der Schlag getroffen“

Ski Alpin
01.03.2026 11:30
Kraftlos und ratlos: Conny Hütter im Ziel
Kraftlos und ratlos: Conny Hütter im Ziel(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem nächsten Dämpfer im Super-G von Soldeu war Conny Hütter angesichts ihres großen Rückstands ratlos. „Mich hat fast der Schlag getroffen“, sagte sie.

0 Kommentare

Schon am Samstag hatte es für die 33-jährige Steirerin nicht nach Wunsch geklappt, am Sonntag folgte die nächste Enttäuschung. Conny Hütter verlor im Super-G 2,28 Sekunden auf Siegerin Sofia Goggia und landete deutlich außerhalb der Top 10.

Cornelia Hütter
Cornelia Hütter(Bild: AFP/LIONEL BONAVENTURE)

„Mich hat fast der Schlag getroffen, als ich da jetzt abgeschwungen habe“, sagte Hütter ratlos im ORF-Interview.

Lesen Sie auch:
Sofia Goggia jubelt über ihre Top-Fahrt in Soldeu.
Ortlieb beste ÖSV-Dame
Sieg! Goggia baut Führung im Super-G-Weltcup aus
01.03.2026

„Vielleicht in Schönheit gestorben“
Wo die Zeit liegen blieb? Selbst Hütter hatte darauf keine klare Antwort: „Es ist schwer zu erklären. Gestern habe ich es gewusst, da bin ich zwei Mal daneben gestanden. Heute habe ich attackieren probiert, war eigentlich auf der Linie. Vielleicht ein bisschen in Schönheit gestorben. Ich weiß es nicht.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
01.03.2026 11:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Ski Alpin
Krone Plus Logo
Wie ihr Ex-Idol Vonn
Nach einem Drama ist der große Skitraum geplatzt
Wetter Spielverderber
Abgesagt! Herren-Super-G in Garmisch gestrichen
Nächster Dämpfer
Conny ratlos: „Mich hat fast der Schlag getroffen“
Ortlieb beste ÖSV-Dame
Sieg! Goggia baut Führung im Super-G-Weltcup aus
Länder boykottieren
ÖSV-Ass: „Russland wird das politisch nutzen!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine