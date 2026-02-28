Ein Jahr Regierung: „2026 müssen Reformen kommen“

Österreich „steht noch“, mehr aber nicht

Insgesamt wirft die Agenda Austria der Regierung vor, eher zu verwalten als mutig zu reformieren – Österreich „steht noch“, mehr aber auch nicht. „Die Regierung hätte mehr Zustimmung in der Bevölkerung, wenn sie Reformen umsetzen würde – auch wenn es unpopulär ist. Jetzt setzt sie nichts um und verlieren trotzdem ihre Mehrheit“, so Schellhorn im „Krone“-Gespräch mit Blick auf den APA-Wahltrend von 17. Februar 2026. Dort hätte die Dreierkoalition weniger als 50 Prozent.