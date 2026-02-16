Babler nach Machtkampf: „Hand ist ausgestreckt“

Die SPÖ hat bei der Nationalratswahl das schlechteste Ergebnis aller Zeiten eingefahren und ist nach einem Jahr in der Regierung in den Umfragen weiter abgerutscht. Wie erklären Sie sich das?

Wir haben gemeinsam die Entscheidung getroffen, in die Regierung zu gehen. Wir haben damals schon gewusst, dass das keine einfache Situation wird, bei dem Scherbenhaufen, den wir übernommen haben. In dieser harten Zeit ist es für alle regierenden Parteien schwer, Umfragen zu gewinnen. Wir sehen, dass das Vertrauen in Regierende allgemein verloren gegangen ist. Und das nicht ohne Grund, wenn ich die letzten Regierungen anschaue. Wir kämpfen um dieses Vertrauen und haben Ergebnisse geliefert. Wir haben die Teuerung innerhalb eines Jahres halbiert und das Wirtschaftswachstum schon dreimal nach oben korrigiert. Als Nächstes werden wir eine Strukturreform in der Gesundheit angehen.