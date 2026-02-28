Vorteilswelt
„Bleibt wachsam“

Schah-Sohn sieht Sieg über Irans Führung kommen

Außenpolitik
28.02.2026 10:43
Sohn des letzten iranischen Schah, Reza Pahlavi
Sohn des letzten iranischen Schah, Reza Pahlavi(Bild: AFP/AFP or licensors)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach den jüngsten Angriffen Israels und der USA auf den Iran sieht sich die Opposition im Aufwind: Reza Pahlavi, Sohn des letzten Schahs, spricht von einem möglichen baldigen Ende der Islamischen Republik. In einer im Internet veröffentlichten Videobotschaft erklärte der im US-Exil lebende 63-Jährige, man stehe „nahe an einem endgültigen Sieg“.

„Ich möchte so bald wie möglich an Eurer Seite sein, damit wir zusammen uns den Iran zurückholen und wiederaufbauen können“, fügte der Schah-Sohn hinzu. Vorerst soll die iranische Bevölkerung aber nicht auf die Straße gehen.

„Ich rufe Euch auf, in Euren Häusern zu bleiben und Eure Sicherheit zu schützen“, sagte Pahlavi in seiner Ansprache. „Bleibt wachsam und bereit, sodass ihr zu gegebener Zeit, die ich Euch genau mitteilen werde, für die endgültige Aktion wieder auf die Straße gehen könnt.“

Trump mit Aufruf an iranische Bevölkerung
Zuvor hatten Samstagfrüh, Israel und die USA nach eigenen Angaben Luftangriffe gegen den Iran gestartet. Aus Teheran und mehreren anderen Städten des Landes wurden Explosionen gemeldet. US-Präsident Donald Trump sagte, Ziel sei es, die „unmittelbaren Bedrohungen durch das iranische Regime“ auszuschalten. Die iranische Raketenindustrie solle „dem Erdboden“ gleichgemacht und die Marine vernichtet werden. Zugleich forderte Trump alle iranischen Soldaten und Sicherheitskräfte auf, sich zu ergeben. Die Bevölkerung des Landes rief er in einer Ansprache auf, die Regierung in Teheran im Anschluss an den Einsatz zu stürzen.

Spannungen bereits in der Vergangenheit
Die Spannungen zwischen Israel und den USA mit dem Iran hatten in den vergangenen Wochen und vor allem seit der blutigen Niederschlagung der regierungskritischen Proteste im Iran im Jänner deutlich zugenommen. Bei den damaligen Protesten hatten einige Demonstranten auch eine Rückkehr zur Monarchie gefordert.

Lesen Sie morgen das große Interview von Conny Bischofberger mit Reza Pahlavi in der „Krone“ und auf krone.at!

Pahlavi hat sich für eine säkulare Demokratie im Iran ausgesprochen. In jüngster Zeit hatte er US-Präsident Trump wiederholt aufgefordert, im Iran einzuschreiten. Die iranische Opposition ist gespalten, Teile davon kritisieren Pahlavi wegen seiner Unterstützung für Israel. Zudem distanzierte er sich nie von der autokratischen Herrschaft seines Vaters.

