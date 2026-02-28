Schah-Sohn sieht Sieg über Irans Führung kommen

Trump mit Aufruf an iranische Bevölkerung

Zuvor hatten Samstagfrüh, Israel und die USA nach eigenen Angaben Luftangriffe gegen den Iran gestartet. Aus Teheran und mehreren anderen Städten des Landes wurden Explosionen gemeldet. US-Präsident Donald Trump sagte, Ziel sei es, die „unmittelbaren Bedrohungen durch das iranische Regime“ auszuschalten. Die iranische Raketenindustrie solle „dem Erdboden“ gleichgemacht und die Marine vernichtet werden. Zugleich forderte Trump alle iranischen Soldaten und Sicherheitskräfte auf, sich zu ergeben. Die Bevölkerung des Landes rief er in einer Ansprache auf, die Regierung in Teheran im Anschluss an den Einsatz zu stürzen.