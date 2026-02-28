Iran-Experte zu US-Attacke: „Trump greift durch“

Kein direkter Einmarsch – aber viele Unbekannte

Darüber hinaus hält Posch es für möglich, dass irreguläre Kräfte ins Land einsickern könnten. Ein solches Szenario würde auf eine indirekte Destabilisierung setzen – etwa durch Unterstützung oppositioneller oder separatistischer Gruppen. Ein klassischer Bodenkrieg hingegen erscheint nach seiner Einschätzung derzeit unwahrscheinlich.

Von einem umfassenden Einmarsch US-amerikanischer Bodentruppen geht Posch nicht aus. Dafür seien zu wenige Landstreitkräfte in der Region stationiert. Allerdings weist er auf eine strategische Unsicherheit hin: Die tatsächliche Zahl der US-Truppen im Nordirak sei nur schwer einzuschätzen. Diese Intransparenz erschwert eine präzise Bewertung der militärischen Optionen Washingtons.