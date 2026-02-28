Iran-Experte zu US-Attacke: „Trump greift durch“

Die US-Militärschläge gegen den Iran markieren eine neue Eskalationsstufe im ohnehin angespannten Verhältnis zwischen Washington und Teheran. Laut Iran-Experte Walter Posch ist es „noch zu früh zu sagen, was das Ziel der Operation ist“. Vieles spreche jedoch für eine Fortsetzung altbekannter Muster!
Explosionen in mehreren Städten des Irans, erste Meldungen von Luftschlägen und Gegenschlägen. Iran-Experte Walter Posch von der Landesverteidigungsakademie in Wien ordnet für die „Krone“ die ersten Entwicklungen ein: Der Fachmann geht davon aus, dass es sich um eine koordinierte Offensive mit Raketen, Drohnen und weiteren Präzisionswaffen handelt – vergleichbar mit früheren Angriffen.
„Im Zentrum dürften dabei gezielte Schläge gegen die politische und militärische Führung des Iran stehen. Ziel ist es, Entscheidungsstrukturen zu destabilisieren und die Handlungsfähigkeit des Regimes empfindlich zu schwächen.“
Kein direkter Einmarsch – aber viele Unbekannte
Darüber hinaus hält Posch es für möglich, dass irreguläre Kräfte ins Land einsickern könnten. Ein solches Szenario würde auf eine indirekte Destabilisierung setzen – etwa durch Unterstützung oppositioneller oder separatistischer Gruppen. Ein klassischer Bodenkrieg hingegen erscheint nach seiner Einschätzung derzeit unwahrscheinlich.
Von einem umfassenden Einmarsch US-amerikanischer Bodentruppen geht Posch nicht aus. Dafür seien zu wenige Landstreitkräfte in der Region stationiert. Allerdings weist er auf eine strategische Unsicherheit hin: Die tatsächliche Zahl der US-Truppen im Nordirak sei nur schwer einzuschätzen. Diese Intransparenz erschwert eine präzise Bewertung der militärischen Optionen Washingtons.
Die entscheidende Frage: Eskalation oder Deeskalation?
Im Zentrum der aktuellen Entwicklung steht nun die Reaktion Teherans. Die iranische Führung muss entscheiden, ob und in welcher Form sie zum Gegenschlag ausholt. Eine massive militärische Antwort könnte eine offene regionale Konfrontation nach sich ziehen – mit unkalkulierbaren Folgen für den Nahen Osten.
Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob und wie eine Deeskalation noch möglich ist. Diplomatische Kanäle könnten angesichts der aktuellen Dynamik stark belastet oder bereits blockiert sein. Posch betont, dass genau diese beiden Faktoren – Deeskalationsmöglichkeiten und Irans Reaktionsentscheidung – die Schlüsselfragen der kommenden Tage und Wochen darstellen.
Politische Dimension: Netanyahu und Trump unter Druck
Auf politischer Ebene sieht Posch klare Gewinner und Getriebene. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu habe sein Hauptziel erreicht: Weitere Verhandlungen mit dem Iran wurden faktisch verhindert, die militärische Logik dominiert nun das Geschehen.
US-Präsident Donald Trump hingegen steht unter Erfolgsdruck. Er brauche nun einen schnellen, sichtbaren Erfolg. Ein langwieriger Konflikt ohne klare Resultate könnte innenpolitisch problematisch werden – insbesondere in einem sensiblen politischen Umfeld.
