Budget, Impfungen: Das hat die Regierung noch vor

Am 3. März 2025 wurde Österreichs erste Dreierkoalition angelobt. Seither verlief nicht alles reibungslos – politische Streitigkeiten, schwierige Verhandlungen und heikle Themen prägten das erste Jahr. ÖVP, SPÖ und NEOS betonen anlässlich ihres ersten Geburtstages die erreichten Verbesserungen und sprechen von einem „Schritt nach vorne“.

„Die Regierung ist nicht gescheitert und wird nicht scheitern“

Bundeskanzler Christian Stocker zog bei einem Bilanzpressegespräch eine zufriedene Bilanz. „Wir haben bessere Zahlen als vor einem Jahr. Ich sage nicht, dass alles gut ist. Aber wir sind einen Schritt weiter, damit es gut wird.“ Für die verbesserte Entwicklung gebe es verschiedene Ursachen, „aber ich nehme in Anspruch, dass es auch an der Regierungsarbeit gelegen ist“. „Diese Regierung ist nicht gescheitert und sie wird auch in diesem Jahr nicht scheitern, auch wenn ich manche damit enttäusche“, so der Regierungschef.