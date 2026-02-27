Brüssel lehnt neue Gelder für Abtreibungen ab

In einigen EU-Ländern wie Ungarn ist der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen stark eingeschränkt, in Polen gibt es ein fast vollständiges Verbot. In anderen Ländern wie Italien finden Frauen häufig keine Ärztin oder keinen Arzt für die Behandlung. Daher hatten die Organisatorinnen der Initiative „My Voice, My Choice“ einen Fonds gefordert, der sich zum Beispiel an ungewollt Schwangere richtet, die an ihrem Wohnort niemanden finden und dafür in eine andere Region oder in ein anderes EU-Land reisen müssen. „Wir wissen, dass in vielen europäischen Ländern Abtreibungen nicht sicher, nicht zugänglich und nicht kostenlos sind“, hatte die Mitorganisatorin Federica Vinci im September gesagt.



Diese Länder haben die strengsten Abtreibungsgesetze in Europa: