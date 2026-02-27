Straßenbahn in Mailand entgleist – Tote, Verletzte

Staatsanwaltschaft befragt Zeugen

Die Mailänder Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung wegen fahrlässiger Tötung ein. Der Fahrer und Zeuginnen sowie Zeugen sollen befragt werden. „In diesem Moment unermesslichen Schmerzes gilt der Gedanke des Unternehmens in erster Linie der Familie der Person, die ihr Leben verloren hat, sowie allen Verletzten. Ihnen sprechen wir unsere aufrichtige Anteilnahme aus“, teilte ATM mit, das Unternehmen, das den öffentlichen Nahverkehr in der italienischen Metropole betreibt. Zunächst war noch von einem Toten und zwei lebensgefährlich Verletzten die Rede gewesen.