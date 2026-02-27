Fahrgäste eingeklemmt
Straßenbahn in Mailand entgleist – Tote, Verletzte
In Mailand ist am Freitagnachmittag eine Straßenbahn entgleist und gegen ein Restaurant geprallt. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben. Ungefähr 40 weitere Personen wurden verletzt, mindestens eine davon lebensgefährlich.
„Die Straßenbahn bog ab, nahm an Geschwindigkeit zu und prallte gegen ein Gebäude. Ich war an der letzten Haltestelle eingestiegen und stand in der Nähe des Fahrers. Alle fielen auf mich“, sagte ein Fahrgast. Die Feuerwehr rückte aus und befreite eingeklemmte Personen. Auch Krankenwagen und die Stadtpolizei waren im Einsatz.
Ein Todesopfer ist ein 60-jähriger Mailänder, der zum Zeitpunkt des Unfalls gegen 16 Uhr zu Fuß unterwegs war. Dieser wurde vermutlich von der Straßenbahn erfasst, als sie in geringer Entfernung von der Ampel und einem Zebrastreifen entgleiste. Die Unfallursache war zunächst unklar. „Wir haben etwas unter uns gespürt, dann ist die Straßenbahn entgleist und wir wurden alle durcheinander geworfen“, sagte eine Frau, die den Vorfall miterlebte.
Video von Unfall veröffentlicht
Die Tageszeitung Corriere della Sera hat ein Video veröffentlicht, das von einer Auto-Dashcam aufgenommen wurde. Darauf ist zu sehen, wie die Straßenbahn zur Seite kippt, und ein Essenslieferant auf dem Fahrrad gerade noch ausweicht. Ein junger Mann steigt aus seinem Auto und eilt zum Geschehen, ein anderer neben ihm bleibt wie angewurzelt stehen.
Hier sehen Sie ein Video von dem Unfall:
Staatsanwaltschaft befragt Zeugen
Die Mailänder Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung wegen fahrlässiger Tötung ein. Der Fahrer und Zeuginnen sowie Zeugen sollen befragt werden. „In diesem Moment unermesslichen Schmerzes gilt der Gedanke des Unternehmens in erster Linie der Familie der Person, die ihr Leben verloren hat, sowie allen Verletzten. Ihnen sprechen wir unsere aufrichtige Anteilnahme aus“, teilte ATM mit, das Unternehmen, das den öffentlichen Nahverkehr in der italienischen Metropole betreibt. Zunächst war noch von einem Toten und zwei lebensgefährlich Verletzten die Rede gewesen.
Die Straßenbahn ist ein neues Modell, das in Mailand erst seit wenigen Wochen unterwegs ist. Sie hat zwei Kabinen für Fahrerinnen und Fahrer, um im Bedarf die Richtung wechseln zu können, und verfügt über 66 Sitzplätze.
