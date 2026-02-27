Mama und Kind bei Kollision mit Klein-Lkw verletzt

Schwerer Verkehrsunfall Freitagmittag in Tirol! Bei einem Abbiegevorgang krachte ein Klein-Lkw in das Auto einer jungen Mutter. Die 29-Jährige und ihr dreijähriges Kind wurden verletzt, der Lkw landete nach einem Ausweichmanöver im Feld.
Gegen 12 Uhr war die Einheimische mit ihrem Pkw auf der Unterinntalstraße bei Stans unterwegs. Mit im Wagen: ihre beiden Kinder im Alter von drei und fünf Jahren. Auf Höhe der sogenannten „HTS-Kreuzung“ wollte die 29-Jährige nach links in die Archengasse einbiegen.
Ausweichmanöver war zu spät
Unmittelbar hinter ihr fuhr ein 26-jähriger Rumäne mit einem Klein-Lkw, auf dem Beifahrersitz ein Landsmann (35). Als die Mutter abbremste und abbog, konnte der Lenker des Transporters nicht mehr rechtzeitig stoppen. Er versuchte noch auszuweichen – doch es war zu spät.
Sachschaden an Fahrzeugen
Der Klein-Lkw touchierte den Pkw an der rechten hinteren Fahrzeugseite und schob ihn mehrere Meter nach vorne. Durch das Ausweichmanöver geriet der Transporter über eine Böschung und kam erst in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
Mutter und Kinder in Klinik gebracht
Zunächst schien es, als wären alle Beteiligten mit dem Schrecken davongekommen. Doch wenig später stellte sich heraus: Die 29-Jährige und ihr dreijähriges Kind hatten Verletzungen erlitten. Das fünfjährige Kind blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. Die Mutter und ihre beiden Kinder wurden zur Abklärung in die Klinik nach Innsbruck gebracht.
