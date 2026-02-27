Rote Kurskorrektur bei Migration und Asylpolitik

Landespartei teilt gegen den Bund aus

Genau hinschauen werden bei diesem Thema fast schon traditionsgemäß die Genossen aus dem Burgenland. SPÖ-Klubobmann Roland Fürst spart wieder einmal nicht mit Kritik an der Regierung. Sowohl beim neuen Grenzschutzkonzept als auch bei den Gesetzen zur Umsetzung des EU-Asyl- und Migrationspakts sei der Bund „eiskalt über die Länder drübergefahren“. Besonders ins Visier nimmt er ÖVP-Innenminister Gerhard Karner, „der es beim Grenzschutz und auch beim Thema Asyl nicht einmal der Mühe wert findet, Gespräche mit dem Burgenland als hauptbetroffenem Bundesland zu führen“.