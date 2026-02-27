„Wer ausreisen will, sollte dies HEUTE tun!“

Erhöhte Aktivität bei Atomanlagen im Iran

Vor der Operation „Mitternachtshammer“ im vergangenen Jahr verfügte der Iran über rund 440 Kilogramm an Uran mit einem Reinheitsgrad von 60 Prozent – laut Fachleuten genug für mehrere Atomwaffen, falls das Material weiterverarbeitet würde. Der Verbleib und Zustand dieser Vorräte sind derzeit ungeklärt. Seitdem hat der Iran keine Inspektionen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in den zerstörten Standorten zugelassen, sie sind nur mittels Satelliten im Blick der Experten.