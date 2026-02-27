Verstappen: „Dachten, Motor fliegt in die Luft“

Noch nicht siegfähig

Verstappen weiß aber auch, dass er in Melbourne noch nicht siegfähig sein wird. Und dass noch viel Feinjustierung nötig sein wird. „Die Vorschriften sind so komplex, dass es immer etwas gibt, was man verbessern kann. Wir arbeiten sehr intensiv daran. Ich kann nicht ins Detail gehen, was genau wir tun, aber es gibt noch reichlich Spielraum für Verbesserungen“, so der 28-jährige Niederländer.