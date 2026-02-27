BMW ruft wieder Autos wegen Brandgefahr zurück

Schon im vergangenen Herbst hatte BMW Hunderttausende Autos zurückgerufen, weil es durch ein Starterproblem zu Bränden kommen konnte. Auch damals waren Hunderttausende Autos betroffen, fast 19.000 in Österreich. Erst Mitte Februar hatte der Autoproduzent einen weiteren Rückruf veranlasst. Bei Produktkontrollen sei nach einer hohen Anzahl von Starts ein erhöhter Verschleiß im Magnetschalter aufgetreten, teilte der Hersteller mit. Dadurch könne das Auto nicht oder schlechter gestartet werden. Zudem sei ein Kurzschluss möglich, durch den es zu einer lokalen Überhitzung am Starter kommen könne, hieß es. In Österreich waren mit 1124 potenziellen Autos vergleichsweise wenige betroffen.