Tausende in Österreich

BMW ruft wieder Autos wegen Brandgefahr zurück

Wirtschaft
27.02.2026 18:30
Der Münchner Autobauer (Bild vom Hauptquartier) ruft bereits zum zweiten Mal im Februar ...
Der Münchner Autobauer (Bild vom Hauptquartier) ruft bereits zum zweiten Mal im Februar Fahrzeuge wegen Brandgefahr zurück.(Bild: EPA/RONALD WITTEK)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Autobauer BMW ruft erneut Hunderttausende Fahrzeuge wegen möglicher Brandgefahr zurück. Weltweit geht es um 337.374 Autos, wie aus der Datenbank des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) hervorgeht. Grund für den Rückruf ist die mangelhafte Verlegung des Cockpit-Kabelbaums.

Dies könne „beim Ersatz des Mikrofilters zu Beschädigungen an Kabeln und damit zu einem Kurzschluss mit Rauchentwicklung und Brandfolge führen“, teilte das KBA am Freitag mit. Die Verlegungen würden nun geprüft und gegebenenfalls nachgebessert. Betroffen von dem Rückruf sind die Modelle i5, 7er, M5, 5er und i7 aus dem Produktionszeitraum vom 9. Juni 2022 bis 5. Dezember 2025. In Österreich könnten 2735 Fahrzeuge betroffen sein. 

Ein Unfall sei dem Unternehmen „im Zusammenhang mit diesem Fehlerbild“ bisher nicht bekannt, teilte ein BMW-Sprecher mit. Sollte das Fahrzeug bereits einen Ölservice und somit einen Mikrofilterwechsel erhalten haben, müsse es umgehend auf die Verlegung der Kabel geprüft werden. Andernfalls bestehe kein „unmittelbarer Handlungsbedarf“, dann sei eine Nacharbeit beim ersten Ölservice ausreichend.

Schon im vergangenen Herbst hatte BMW Hunderttausende Autos zurückgerufen, weil es durch ein Starterproblem zu Bränden kommen konnte. Auch damals waren Hunderttausende Autos betroffen, fast 19.000 in Österreich. Erst Mitte Februar hatte der Autoproduzent einen weiteren Rückruf veranlasst. Bei Produktkontrollen sei nach einer hohen Anzahl von Starts ein erhöhter Verschleiß im Magnetschalter aufgetreten, teilte der Hersteller mit. Dadurch könne das Auto nicht oder schlechter gestartet werden. Zudem sei ein Kurzschluss möglich, durch den es zu einer lokalen Überhitzung am Starter kommen könne, hieß es. In Österreich waren mit 1124 potenziellen Autos vergleichsweise wenige betroffen.

Ähnliche Themen
Insolventes Skigebiet
ÖSV-Stars erleichtert: „Schön, dass es weitergeht“
Touristen schmeckt´s
