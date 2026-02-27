Flucht nach Kollision: Skifahrerin schwer verletzt

Ohne anzuhalten weitergefahren

Durch den heftigen Aufprall kam die 59-Jährige zu Sturz und rutschte mehrere Meter über die Piste. Beide Skier lösten sich aus den Bindungen. Während die Deutsche schwer verletzt im Schnee liegen blieb, setzte der Zweitbeteiligte seine Fahrt fort – ohne anzuhalten oder sich um die Gestürzte zu kümmern.