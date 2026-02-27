Flucht nach Kollision: Skifahrerin schwer verletzt

Folgenschwerer Skiunfall am Stubaier Gletscher in Tirol! Bei einer Kollision auf der Piste „Eisjoch“ wurde am Freitag eine 59-jährige Deutsche schwer verletzt. Der Zweitbeteiligte – ein bislang unbekannter Skifahrer – fuhr einfach weiter. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugen.
Gegen 11.50 Uhr war die Urlauberin auf der blaumarkierten Piste Nr. 5 „Eisjoch“ unterwegs. Im untersten Abschnitt der Piste, kurz vor der Kreuzung mit der Piste Nr. 6 „Skiweg Eisgrat“, krachte es plötzlich: Ein entgegenkommender bzw. querender Skifahrer kollidierte mit der Frau.
Ohne anzuhalten weitergefahren
Durch den heftigen Aufprall kam die 59-Jährige zu Sturz und rutschte mehrere Meter über die Piste. Beide Skier lösten sich aus den Bindungen. Während die Deutsche schwer verletzt im Schnee liegen blieb, setzte der Zweitbeteiligte seine Fahrt fort – ohne anzuhalten oder sich um die Gestürzte zu kümmern.
Schwer verletzt ins Spital gebracht
Die alarmierte Pistenrettung leistete umgehend Erste Hilfe und brachte die Verletzte mit einem Skidoo ins Tal. Von dort wurde sie mit schweren Verletzungen in die Privatklinik Hochrum gebracht.
Die Polizeiinspektion Neustift im Stubaital fahndet nach dem unbekannten Wintersportler. Laut bisherigen Erkenntnissen soll es sich um folgenden Mann handeln, der mit cremefarbenen Skier unterwegs war und eine beige Skihose sowie braune Skijacke trug.
Polizei bittet um Hinweise
Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Skifahrers geben können, werden dringend ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Neustift im Stubaital unter der Telefonnummer 059133-7119 zu melden.
