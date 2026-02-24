Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin

Mini-Chihuahua versuchte, sich zu wehren

Doch der Mini-Chihuahua nahm all seine Kraft zusammen und versuchte, sich zu wehren. „Was ihr schließlich gelang, sie fiel zu Boden und flüchtete vor Schreck in den Wald“, erzählt Lerchster, der sich mit seiner Frau Melanie sofort auf die Suche nach der Hündin machte.