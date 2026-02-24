Vorteilswelt
Raubzug in Kärnten

Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin

Kärnten
24.02.2026 05:00
Dieser Uhu hatet es auf die kleine „Nala“ abgesehen.
Dieser Uhu hatet es auf die kleine „Nala" abgesehen.
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Eine kleine Chihuahua-Hündin hat sich ein hungriger Uhu als Beute-Ziel in einer Oberkärntner Gemeinde ausgesucht. Ein Hobby-Ornithologe erklärt, wie es dazu kommen konnte und warum so ein Vorfall selten ist. 

0 Kommentare

Damit haben Herrchen und Frauchen beim nächtlichen Gassi-Gang mit ihrer Hündin „Nala“ wohl niemals gerechnet. „Es war kurz vor Mitternacht, plötzlich machte es ein lautes Geräusch und vor mir befand sich ein Uhu“, schildert Alexander Lerchster die unglaublichen Szenen.

„Die Hündin war nur zehn Meter von mir entfernt. Der große Vogel stürzte sich auf die Kleine, schnappte sie und wollte sich mit ihr wieder aus dem Staub machen“, so der Hundebesitzer weiter.

Mini-Chihuahua versuchte, sich zu wehren
Doch der Mini-Chihuahua nahm all seine Kraft zusammen und versuchte, sich zu wehren. „Was ihr schließlich gelang, sie fiel zu Boden und flüchtete vor Schreck in den Wald“, erzählt Lerchster, der sich mit seiner Frau Melanie sofort auf die Suche nach der Hündin machte.

„Nala“ musste nach der Uhu-Attacke genäht werden.
„Nala" musste nach der Uhu-Attacke genäht werden.
(Bild: Lerchster)

Mit Erfolg, das Haustier konnte gefunden werden – aber verletzt. „Wir brachten sie mit Schnittwunden zum Tierarzt, sie musste genäht werden. Ab jetzt hat ,Nala‘ in der Nacht immer ein Leuchtband um ihren Hals“, erzählen die Seebodener.

Seltenes Beute-Ziel
Doch ist es üblich, dass Chihuahuas Beute-Ziele von Uhus sind? Laut Hobby-Ornithologe Horst Zwischenberger komme so ein Übergriff extrem selten vor: „Diese nachtaktiven Vögel ernähren sich hauptsächlich von Kleinsäugern wie Ratten, Mäusen, Jungfüchsen. Aber heuer waren die vergangenen Wintermonate extrem frostig, da kann es vorkommen, dass der Uhu zu wenig kleine Säuger erwischt hat.“

Und so dürfte es die größte Eulenart mit einer Spannweite von 1,80 Metern auf die kleine elfjährige „Nala“ mit einem Gewicht von 1,5 Kilogramm abgesehen haben.

Kärnten
24.02.2026 05:00
Kärnten
