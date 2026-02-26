KI-Modelle wählen in 95% der Fälle den Atomschlag

KI versteht das Risiko nicht wie Menschen

Ein Grund dafür könnte laut Experten sein, dass KI kein echtes Verständnis für das Ausmaß eines Atomkriegs hat. „Es ist möglich, dass das Problem tiefer geht als fehlende Emotionen“, sagt Tong Zhao von der Princeton University. KI-Modelle würden die „Bedeutung und Endgültigkeit“ solcher Entscheidungen nicht so erfassen wie Menschen.